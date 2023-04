Bad Bunny y Grupo Frontera estrenan “un x100to”, esta es la canción

Bad Bunny no se queda quieto ni un solo instante, pues acaba de estrenar “un x100to”, a lado de Grupo Frontera, sin duda una colaboración interesante, pues el reguetón y la música regional mexicana se fusionan para encantar a los miles de fans, sobre todo latinoamericanos, que estaban esperando este dueto con ansias.

El tema recién salidito del horno habla principalmente del desamor y cómo muchas veces el “clavo saca a otro clavo” no sirve para nada, pues aún los recuerdos y pensamientos te atosigan con la persona que de verdad sientes amor y aunque ya hay un adiós definitivo eres incapaz de olvidarla.

“Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti”, dice la letra de la canción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El “Conejito Malo”, quien brilló como nunca en Coachella 2023 el fin de semana, sorprendió a sus seguidores con su colaboración a lado de Grupo Frontera, banda reconocida por sus melodías “Di que sí", “Agachadita”, “Que vuelvas” y “Más que amigos”, y que se ha convertido en una de las agrupaciones de música regional mexicana más importantes de México en el último año.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue como Christian Nodal anunció que será papá

¿Quién conforma Grupo Frontera?

Grupo Frontera nació en Texas y actualmente está conformada por Beto, Juan Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora. Ha captado la interés del público gracias a los covers. El pasado 4 de octubre debutó en el puesto 99 de la importante lista de Billboard “Hot 100” con 4,8 millones de reproducciones.