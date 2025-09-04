Andenes llenos y avance lento en el Metro de la CDMX este 4 de septiembre

El Metro de la CDMX vuelve a registrar retrasos este jueves 4 de septiembre, pues desde las primeras horas del día los usuarios han denunciado avance sumamente lento en las líneas A, B,1, 3, 6, 7 y 9 y entre las estaciones más afectadas por las aglomeraciones están Pantitlán y Nezahualcóyotl.

Es el cuarto día de la semana que este transporte público tiene retrasos, por lo que te recomendamos salir con anticipación para llegar a tiempo a tu escuela o trabajo. Debes tener en cuenta que de acuerdo con los pronósticos del tiempo la lluvia se registrará desde temprano y debido a ello el recorrido de las líneas será lento.

Alta afluencia en líneas B y 3 del Metro

Desde que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) comenzó sus operaciones, usuarios reportaron retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, pues los trenes se quedan detenidos hasta 15 en las terminales. Las estaciones que están llenas por el avance lento son Zapata, Universidad, Guerrero e Hidalgo.

Línea 3, universidad, no ha avanzado ni tres metros y ya se está parando, luego antes de entrar al túnel de ha vuelto a parar, avanza 5 metros y se para, así hasta copilco, estamos por llegar y se para, llegamos cierran las puertas y tarda en avanzar, que le pasa al tren? — ed lara (@edgardo_lara) September 4, 2025

¿Cómo avanzan las líneas B, 7 y 9?

Las autoridades del Metro de la CDMX señalaron que el avance lento de las líneas B, de Buenavista a Ciudad Azteca; 7, de El Rosario a Barranca del Muerto y 9, de Pantitlán a Tacubaya, se deben a la alta afluencia de personas, sin embargo se agilizaría el paso de unidades para evitar aglomeraciones.

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 4, 2025

Así es el avance de la Línea 1 del Metrobús de la CDMX

El servicio del Metrobús también registra retrasos en la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, una de las rutas más importantes de toda la red del transporte, ya que pasa por la mayoría de las alcaldías.

como cada mañana venimos exhibiendo la ineficiencia de la “programación” dirección Dr.Galvez en la terminal indios verdes … se nota que no saben las necesidades de los usuarios … @Claudiashein @ClaraBrugadaM cuando habrá una revisión a los perfiles de estas personas ? — desenmascarando (@desenmaKrando) September 4, 2025

¿Dónde reportar un robo dentro de las inmediaciones del Metro?

En caso de ser víctima de algún robo dentro de las instalaciones del transporte público, se recomienda a los usuarios acudir con los jefes de estación o algún vigilante con uniforme de STC. Bajo ningún motivo se debe confrontar al agresor sola o solo. Si el incidente pasa dentro del tren, jalar la palanca de emergencia puede ser una opción para llamar la atención de las autoridades.

