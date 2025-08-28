No será concierto, pero Shakira invadirá la CDMX; todos los detalles del Paseo Waka Waka; una rodada ciclista nocturna

La rodada nocturna de Shakira ya está lista para tomar las calles de la capital con el esperado Paseo Waka Waka, un evento que mezcla música, ciclismo y energía latina. ¡Olvídate de las butacas de un concierto! Aquí el escenario será la ciudad iluminada por la noche, con ciclistas pedaleando al ritmo de “La Loba” y otros éxitos de la colombiana.

En adn40 te decimos qué es este paseo, hasta la fecha, la ruta, los beneficios de rodar en bici y los consejos de seguridad para disfrutarlo al máximo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es el Paseo Waka Waka?

El Paseo Waka Waka es una rodada nocturna temática organizada por Paseo para Todos para celebrar la serie de conciertos de Shakira en la CDMX. No se trata de un simple paseo, sino de una fiesta sobre ruedas donde los ciclistas recorren la capital al ritmo de los mayores éxitos de la cantante.

La dinámica es simple, pedalear mientras suenan canciones como “Waka Waka” o “Hips Don’t Lie”, compartir con otros fans y disfrutar un ambiente único. No es obligatorio disfrazarse, pero muchos participantes eligen brillar con atuendos que evocan a la estrella.

¿Cuándo y dónde será la rodada?

La cita es el jueves 28 de agosto de 2025 a las 8:30 de la noche, en el Monumento a la Revolución, punto de encuentro tradicional de Paseo para Todos. La ruta cubrirá 15.5 kilómetros entre calles principales y parques, con una parada en el Parque Arboledas para hidratarse y relajarse.

Este recorrido está diseñado para ciclistas de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, lo que garantiza que nadie se quede atrás. Lo importante es disfrutar el paseo y sumarse a la vibra colectiva de quienes celebran a Shakira sobre dos ruedas.

¿Qué son las rodadas nocturnas en la CDMX?

Las rodadas nocturnas son paseos grupales en bicicleta que transforman las calles de la ciudad en un espacio seguro, divertido y diferente. Desde hace años, colectivos ciclistas las organizan con temáticas variadas para promover el uso de la bici y fomentar la convivencia.

El Paseo Waka Waka es un ejemplo perfecto de esta tradición, pues aprovecha la fiebre por Shakira para convocar a miles de personas en un recorrido lleno de luces, música y energía positiva. No es solo ejercicio, es un espectáculo urbano con los ciclistas como protagonistas.

Beneficios de pedalear al ritmo de Shakira

Rodar en bici no solo se trata de transporte o ejercicio, también tiene grandes beneficios físicos y emocionales. El ciclismo fortalece piernas, abdomen y corazón, mientras reduce el estrés gracias a la liberación de endorfinas.

Además, pedalear ayuda al medio ambiente al reducir emisiones contaminantes y fomenta la creación de comunidades más saludables. En un evento como la rodada nocturna de Shakira, la experiencia se multiplica, pues se combina la música con la sensación de libertad de recorrer la ciudad de noche.

Consejos para disfrutar la rodada con seguridad

Aunque el ambiente es festivo, es clave seguir algunas medidas básicas. Usa casco, coloca luces delanteras y traseras en tu bici y revisa que los frenos funcionen correctamente. Lleva agua para mantenerte hidratado y respeta las reglas del tránsito durante todo el trayecto.

Shakira volvió a la CDMX y rompe récords [VIDEO] El martes 26 de agosto, Shakira inició su segundo bloque de conciertos en el país; revive la noche de La Loba en la capital.

Un consejo extra, si es tu primera vez en un evento de este tipo, colócate en el centro del grupo de ciclistas para sentirte más protegido. Así podrás vivir la experiencia sin preocuparte por perder el ritmo del recorrido.

¿Quién organiza el Paseo Waka Waka?

El evento está a cargo de Paseo para Todos, colectivo ciclista con más de 15 años de experiencia organizando rodadas en la CDMX. Su lema es:

La bici es mía, pero el paseo es de todos, -lo que refleja su compromiso con la inclusión y la diversión en comunidad.

Este grupo organiza rodadas temáticas el último jueves de cada mes, siempre con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como una forma de transporte, recreación y estilo de vida. El Paseo Waka Waka es su apuesta más vibrante del año.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos