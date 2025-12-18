Alternativas viales por bloqueos y calles cerradas en la CDMX hoy jueves

Casi se acaba la tercera semana de diciembre, pero lo que no termina son los bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) pues todos los días colectivos, sindicalizados, extrabajadores, transportistas, etc toman las calles para exigir que se cumplan sus peticiones.

Hoy jueves 18 de diciembre no es la excepción y las alcaldías que registrarán más afectaciones serán Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Las movilizaciones no es el único motivo por el que cierran las calles, sino también accidentes y percances automovilísticos.

Denuncian problemas de higiene en Hospital Xoco de la CDMX

Colectivo "Hasta Encontrarles" CDMX

A las 6:30 de la mañana el Colectivo "Hasta Encontrarles" Ciudad de México saldrán de la estación Chabacano y Mixcoac para realizar la jornada de búsqueda por Patrones en las Barrancas de Álvaro Obregón.

Colectiva "Las Tonantzin"

La colectiva "Las Tonantzin" se manifestará en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, que se ubica en Dr. Andrade No.45, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Busca brindar apoyo a la audiencia conciliatoria de una trabajadora de limpieza que enfrenta acoso laboral en su centro de trabajo.

Colectivo Nacional no más presos inocentes

Durante el día, el colectivo se reunirá en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, que se ubica en Avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. En apoyo a una audiencia de una persona imputada por el delito de feminicidio en grado de tentativa, a quien consideran acusada de manera injusta.

¿Qué calles están cerradas en CDMX?

Obras en Avenida Constituyentes

El C5 informó que continúa el cierre vial sobre Avenida Constituyentes, dirección al poniente y Florencio Miranda, colonia 16 de septiembre, alcaldía Miguel Hidalgo. Los conductores pueden tomar alternativa Avenida De las Torres.

🚧 Continúa cierre vial por obras sobre Av. Constituyentes, dirección al poniente, y Florencio Miranda, colonia 16 de Septiembre, @AlcaldiaMHmx.



🔀 Alternativa vial: Av. De las Torres.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 18, 2025

República de Cuba

Está cerrada la circulación en República de Cuba desde Allende hasta Eje Central, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial está José María Izazaga y Tacuba.

