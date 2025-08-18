Antonio de la Rúa y otros romances de Shakira tras separarse de Piqué

¿Reconciliación en puerta? Shakira fue vista en una cena con Antonio de la Rúa, su ex pareja, por lo que inmediatamente se encendieron las alarmas en redes sociales. ¿Acaso la colombiana y el argentino se estarán dando una nueva oportunidad en el amor?

Desde su separación de Gerard Piqué, los fans de Shakira esperan ansiosamente que la barranquillera se dé una nueva oportunidad en el amor; sin embargo, aunque han habido rumores de algunas supuestas parejas de la cantante, la verdad es que ella sigue disfrutando de estar soltera. No obstante, su reunión con Antonio de la Rúa nos puso a temblar. Te contamos los detalles.

Shakira fue vista con Antonio de la Rua y crecen rumores de reencuentro

¡La colombiana fue atrapada in fraganti! A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a Shakira cenando con Antonio de la Rúa. Pero no se trata de una reunión común y corriente, pues en la mesa también se encuentran los hijos de ambos.

Inmediatamente, esta cena tan familiar provocó que los fans de la intérprete de ‘Soltera’ comenzaron a dudar de la soltería de la famosa. ¿Acaso, Shakira y Antonio de la Rúa se reconciliaron?

Hasta el momento, Shakira no ha dado declaraciones al respecto; sin embargo, algunos internautas han recordado que la relación entre la colombiana y el argentino, que duró más de una década, no solo era sentimental, sino que Antonio de la Rúa formaba parte del equipo de trabajo de Shakira. Recientemente, el empresario argentino fue visto en varias ocasiones tras bastidores durante la gira “Las mujeres ya no lloran”.

Ellos son los supuestos romances de Shakira tras su separación de Piqué

Tras la separación de Gerard Piqué, Shakira se mudó a Miami, EUA, donde comenzó a disfrutar de su nueva soltería. La famosa fue vista saliendo con distintas personalidades, tanto del deporte, como de la farándula, por lo que comenzaron a crecer rumores de supuestos novios de la colombiana.

Shakira y Lewis Hamilton

Algunos de los famosos con los que se relacionó sentimentalmente a la intérprete de “Ojos así” fue la figura del automovilismo británico, Lewis Hamilton. Shakira fue vista paseando en un yate con la estrella de Ferrari. Incluso se dijo que Shakira le había dedicado una de las canciones de su nuevo disco, Nassau, la relación entre ellos nunca se comprobó.

Shakira y Jimmy Butler

Otro de los galanes que fue visto cenando con Shakira fue el basquetbolista Jimmy Butler, a quien la barranquillera fue a apoyar en varios partidos en el Kaseya Center. No obstante, todo parece haber quedado en una sincera amistad.

Shakira y Tom Cruise

Una de las estrellas de Hollywood que supuestamente quedó enamorado de Shakira e intentó salir con ella fue Tom Cruise. Los dos famosos fueron vistos platicando en las gradas del GP de Miami.

Shakira y Drake

Finalmente, un rumor aseguraba que Shakira podría estar saliendo con el rapero Drake. Esta idea creció en redes sociales, luego de que la cantante fue vista en una fiesta con el rapero.

Sin embargo, a pesar del deseo de los fans de ver a la colombiana vivir un romance de película tras su truene con el padre de sus hijos, Milan y Sasha, Gerard Piqué , todo parece indicar que Shakira está dispuesta a seguir pasándolo bien estando soltera, tal y como dice su canción.

Por ahora, la colombiana está solo unos días de regresar con la segunda parte de su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran” al estadio GNP en la Ciudad de México y su corazón sigue soltero.

