Mega marcha de taxistas hoy jueves afectará calles clave de la CDMX; ruta y calles afectadas

Al menos 300 taxistas independientes realizarán una marcha hoy jueves 28 de agosto en la Ciudad de México y provocarán afectaciones viales en puntos clave de la capital, impidiendo el paso de conductores privados y unidades de transporte público.

La marcha de taxistas independientes partirá de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que se ubica sobre la Avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y tendrá como destino el Zócalo de la CDMX.

¿A qué hora comenzará la marcha de taxistas hoy?

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) la mega marcha de taxistas que pertenecen a la organización 1º de Mayo y del Gremio de Taxis en Terminales de la Ciudad de México, comenzará en punto de las 12:00 horas.

¿Cuál será la ruta de la mega marcha de taxistas?

La ruta que podrían seguir la mega marcha de taxistas es la siguiente:

Avenida Álvaro Obregón

Valladolid

Avenida Chapultepec/Eje Sur

Avenida Dr. Río de la Loza/Eje Sur

Dr. Valenzuela

Dr. Lavista

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

