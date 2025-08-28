Viernes complicado en la ciudad; así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 29 de agosto
Evita multas de más de tres mil pesos este viernes; conoce cómo circular seguro y qué permisos puedes tramitar para cumplir con el Hoy No Circula.
Este viernes 29 de agosto, el programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex) desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.
Deberán
suspender su circulación
los siguientes vehículos:
- Engomado azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Hologramas 1 y 2
La medida incluye también a los automóviles foráneos que cumplan con estas características.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 24, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/JyhYedli89
Vehículos exentos del Hoy No Circula
Están libres de la restricción:
- Automóviles con hologramas 00 y 0
- Eléctricos e híbridos
- Vehículos con placa para personas con discapacidad
- Emergencia, funerarios, transporte público, escolar o de carga con autorización
- Aquellos con Pase Turístico o Pase Paisano
- Automóviles que transporten a personas en tratamiento médico, con justificante
Así puedes tramitar una solicitud de excepción del HNC por motivos médicos
En caso de tener que trasladar a un paciente, los conductores pueden solicitar un
permiso especial
:
- Digital: mediante la plataforma Llave CDMX , adjuntando identificación, tarjeta de circulación y comprobante médico
- Presencial: en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, ubicada en Río de la Plata #48, piso 2, colonia Cuauhtémoc, CDMX, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Se requieren documentos como: formulario, copia de la tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante médico.
Se registra intensa lluvia con granizada sobre Circuito Interior a la altura de Marina Nacional
Este es el Pase Turístico Metropolitano o Pase Paisano para circular en la CDMX
Los vehículos con placas de otros estados o extranjeros pueden tramitar un
Pase Turístico
para circular libremente:
- Se otorga una vez por semestre por 14 días o dos veces por semestre por 7 días
- Aplica a vehículos particulares a gasolina o gas, de hasta 15 años de antigüedad (modelos 2010 en adelante)
- El trámite es gratuito y en línea mediante el portal oficial, con correo electrónico y cuenta Llave CDMX
¿Por qué se implementa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?
El objetivo del Hoy No Circula es reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
Las sanciones por incumplir la medida pueden llegar hasta 30 UMAs, es decir, más de tres mil 300 pesos, además del arrastre al corralón y los costos de liberación del vehículo.
Evita corajes: Trámites oficiales en México que solicitan la Llave MX como requisito obligatorio en 2025
El Gobierno de México creó la Llave MX para simplificar y digitalizar varios de los trámites oficiales que se hacen en el país; algunos la piden forzosamente.
Precauciones por lluvias en la capital
A las restricciones se suma el llamado de las autoridades a manejar con precaución debido a las fuertes lluvias con granizo que se han registrado en distintos puntos de la CDMX y Edomex donde se reportaron encharcamientos y tránsito lento.
Se recomienda circular a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas para prevenir accidentes.
