Viernes complicado en la ciudad; así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto, el programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex) desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

Deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

La medida incluye también a los automóviles foráneos que cumplan con estas características.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Están libres de la restricción:



Automóviles con hologramas 00 y 0

Eléctricos e híbridos

Vehículos con placa para personas con discapacidad

Emergencia, funerarios, transporte público, escolar o de carga con autorización

Aquellos con Pase Turístico o Pase Paisano

Automóviles que transporten a personas en tratamiento médico, con justificante

Así puedes tramitar una solicitud de excepción del HNC por motivos médicos

En caso de tener que trasladar a un paciente, los conductores pueden solicitar un permiso especial :



Digital : mediante la plataforma Llave CDMX

: mediante la Presencial: en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, ubicada en Río de la Plata #48, piso 2, colonia Cuauhtémoc, CDMX, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Se requieren documentos como: formulario, copia de la tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante médico.

Este es el Pase Turístico Metropolitano o Pase Paisano para circular en la CDMX

Los vehículos con placas de otros estados o extranjeros pueden tramitar un Pase Turístico para circular libremente:



Se otorga una vez por semestre por 14 días o dos veces por semestre por 7 días

por 14 días o dos veces por semestre por 7 días Aplica a vehículos particulares a gasolina o gas, de hasta 15 años de antigüedad (modelos 2010 en adelante)

a gasolina o gas, de hasta 15 años de antigüedad (modelos 2010 en adelante) El trámite es gratuito y en línea mediante el portal oficial, con correo electrónico y cuenta Llave CDMX

¿Por qué se implementa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El objetivo del Hoy No Circula es reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Las sanciones por incumplir la medida pueden llegar hasta 30 UMAs, es decir, más de tres mil 300 pesos, además del arrastre al corralón y los costos de liberación del vehículo.

Precauciones por lluvias en la capital

A las restricciones se suma el llamado de las autoridades a manejar con precaución debido a las fuertes lluvias con granizo que se han registrado en distintos puntos de la CDMX y Edomex donde se reportaron encharcamientos y tránsito lento.

Se recomienda circular a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas para prevenir accidentes.

