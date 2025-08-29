Calles cerradas por bloqueos y marchas en 8 alcaldías de CDMX hoy

En la CDMX diario hay bloqueos y manifestaciones y para hoy jueves 28 de agosto de 2025 se tienen previstas 12 movilizaciones en 8 alcaldías, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Alcaldías de CDMX donde habrá bloqueos hoy

Según información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá manifestaciones en:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Venustiano Carranza

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Mientras que las calles que estarán cerradas por bloqueos y manifestaciones serán:

En Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera y en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria habrá una concentración a las 06:15 horas.

A las 12:00 horas habrá una manifestación en Rinconada de Jesús y Av.José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera y en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. San Antonio Abad, colonia Centro.

Durante el día habrá una concentración en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.

A las 08:30 horas habrá una manifestación en Av. Insurgentes Sur 2417 , colonia Tizapán San Ángel.

En Av. San Pablo Xalpa 396, colonia San Martin Xochinahuac habrá una concentración a las 09:00 horas.

A las 10:00 horas habrá una manifestación en Prol. Constitución 58A, colonia La Concha.

En Av. Río Churubusco 601, colonia Xoco habrá una manifestación a las 11:00 horas.

A las 19:40 horas se prevé una concentración-rodada en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón.

También habrá una concentración-marcha en Av. Río Consulado No. 2355 , colonia Ampliación Simón Bolívar a las 10:30.

¿Cuáles son las avenidas con más tráfico en CDMX?

La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y debido a la gran cantidad de personas que viven en ella y la visitan es muy común que haya mucho tráfico vehicular , estas son las calles y avenidas con más tráfico:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Viaducto Miguel Alemán

Circuito Interior

Periférico

Paseo de la Reforma

Constituyentes

Avenida Chapultepec

Patriotismo

Revolución

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX [VIDEO] Si tienes fotocívicas puedes recuperar tus puntos de la licencia cuidando y paseando perros del Centro de Transferencia Canina de CDMX y hasta podrías terminar adoptando a un lomito.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.