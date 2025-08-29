inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Calles cerradas por bloqueos y marchas en 8 alcaldías de CDMX hoy

Si eres automovilista toma previsiones pues hoy habrá 12 bloqueos en 8 alcaldías, estas son las calles que estarán cerradas, según la Agenda de Movilizaciones.

Bloqueos en CDMX hoy
adn40/Iván Aldama
Actualizado el 29 agosto 2025 08:25hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX diario hay bloqueos y manifestaciones y para hoy jueves 28 de agosto de 2025 se tienen previstas 12 movilizaciones en 8 alcaldías, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Alcaldías de CDMX donde habrá bloqueos hoy

Según información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá manifestaciones en:

  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • Alcaldía Álvaro Obregón
  • Alcaldía Azcapotzalco
  • Alcaldía Xochimilco
  • Alcaldía Benito Juárez
  • Alcaldía Coyoacán
  • Alcaldía Gustavo A. Madero
  • Alcaldía Venustiano Carranza
Multa en CDMX 2025
También te puede interesar:

Esto deberás pagar de multa en 2025 si tu perro muerde a una persona en CDMX

Es muy común que las personas saquen a pasear a sus mascotas, pero, ¿sabes de cuánto es la multa si tu perro muerde a una persona en CDMX este 2025?

Ciudad
Ver nota

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Mientras que las calles que estarán cerradas por bloqueos y manifestaciones serán:

En Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera y en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria habrá una concentración a las 06:15 horas.

A las 12:00 horas habrá una manifestación en Rinconada de Jesús y Av.José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera y en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. San Antonio Abad, colonia Centro.

Durante el día habrá una concentración en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.

A las 08:30 horas habrá una manifestación en Av. Insurgentes Sur 2417 , colonia Tizapán San Ángel.

En Av. San Pablo Xalpa 396, colonia San Martin Xochinahuac habrá una concentración a las 09:00 horas.

A las 10:00 horas habrá una manifestación en Prol. Constitución 58A, colonia La Concha.

En Av. Río Churubusco 601, colonia Xoco habrá una manifestación a las 11:00 horas.

A las 19:40 horas se prevé una concentración-rodada en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón.

También habrá una concentración-marcha en Av. Río Consulado No. 2355 , colonia Ampliación Simón Bolívar a las 10:30.

Pasear perros para saldar multas en CDMX
También te puede interesar:

Fotocívicas 2025: Paga tus multas paseando perritos en la CDMX

Las fotocívicas o fotomultas regresan a la capital del país y si cometiste una infracción, te decimos cómo puedes saldar tu multa paseando y cuidando perritos.

Ciudad
Ver nota

¿Cuáles son las avenidas con más tráfico en CDMX?

La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y debido a la gran cantidad de personas que viven en ella y la visitan es muy común que haya mucho tráfico vehicular , estas son las calles y avenidas con más tráfico:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Viaducto Miguel Alemán
  • Circuito Interior
  • Periférico
  • Paseo de la Reforma
  • Constituyentes
  • Avenida Chapultepec
  • Patriotismo
  • Revolución

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX

[VIDEO] Si tienes fotocívicas puedes recuperar tus puntos de la licencia cuidando y paseando perros del Centro de Transferencia Canina de CDMX y hasta podrías terminar adoptando a un lomito.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Bloqueos hoy
Manifestaciones hoy
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx