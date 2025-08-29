Toma previsiones: Retrasos en Metro CDMX afectan varios trayectos hoy 29 de agosto 2025

Agosto 2025 está por terminar con un transporte público complicado para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Hoy viernes 29, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan retrasos y alta afluencia en varias líneas del servicio, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones si planean utilizar este medio de transporte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy 29 de agosto 2025?

A través de redes sociales, pasajeros informaron tiempos de espera de hasta 10 minutos en andenes de líneas como la Línea 3 (Universidad–Indios Verdes), Línea B (Buenavista–Ciudad Azteca) y Línea 5 (Politécnico–Pantitlán). Los convoyes presentan circulación lenta y saturación, especialmente en estaciones de conexión con otros medios de transporte como el Metrobús, RTP y trolebuses.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/0ApsAyPepD — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2025

¿Cuál es el horario del Metro CDMX?

Los horarios del Metro CDMX son de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00, y domingos de 7:00 a 00:00. El Metrobús opera todos los días de 4:30 a 00:00 horas con algunas variaciones por línea.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.