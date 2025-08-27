Estas colonias de la alcaldía Iztapalapa serán unificadas; vecinos se pronunciaron a favor del cambio

El Gobierno de la CDMX aprobó la unificación de tres colonias en Iztapalapa, tras la decisión tomada en la Comisión de Nomenclatura. El nuevo nombre será “Colonia Predio el Molino”, que integrará a Celoalliotli, Cananea y Uscovi. Este cambio contó con la participación de vecinos, quienes mayoritariamente respaldaron la medida.

En adn40 te explicamos qué colonias son, qué calles cambian de nombre y cuándo entrará en vigor la nueva nomenclatura, además de datos útiles sobre la alcaldía más poblada del país.

¿Qué colonias se integran en Iztapalapa?

Las colonias Celoalliotli, Cananea y Uscovi quedarán oficialmente integradas bajo la denominación: “Colonia Predio el Molino”.

La decisión se tomó en la primera sesión de la Comisión de Nomenclatura, donde los integrantes aprobaron por unanimidad la propuesta. Con este cambio, el gobierno capitalino busca dar mayor claridad a la planeación urbana y responder a demandas de vecinos de la zona.

¿Qué calles también cambiarán de nombre?

Junto con la unificación de colonias, también se acordó modificar el nombre de algunas vialidades:



Calle Hombre de Fuego ahora se llamará Diagonal de los Olivos

Calle Acahuatl se cambiará por Calle Pintapan

Estos cambios se aplicarán dentro de la nueva Colonia Predio el Molino, con el objetivo de mejorar la organización territorial y facilitar trámites oficiales.

¿Por qué se decidió unificar las colonias?

De acuerdo con el secretario de Metrópolis, Alejandro Encinas Rodríguez, la unificación responde a una consulta vecinal realizada en las tres colonias.

El 80% de los habitantes se pronunció a favor de la propuesta.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva colonia?

Aunque la decisión ya fue aprobada en la Comisión de Nomenclatura, el cambio entrará en vigor oficialmente hasta su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Esto garantiza que los nuevos nombres tengan validez legal y se apliquen en todos los trámites, servicios públicos y documentos oficiales relacionados con la zona.

De acuerdo con testimonios presentados en la sesión, los habitantes consideran que un solo nombre ayudará a reforzar el sentido de comunidad y evitará confusiones en trámites administrativos.

¿Cuántas colonias tiene Iztapalapa?

La alcaldía Iztapalapa cuenta con 293 colonias reconocidas oficialmente, lo que la convierte en la demarcación con mayor número de asentamientos habitacionales en la CDMX.

Este amplio número refleja la densidad poblacional de la alcaldía, que supera los 1.8 millones de habitantes, siendo la zona más poblada no solo de la capital, sino también de todo el país.

¿Cuáles son las mejores colonias de Iztapalapa?

Dentro de Iztapalapa existen colonias con mayor plusvalía, seguridad relativa y acceso a servicios. Algunas de las más reconocidas son:



Santa Cruz Meyehualco

Lomas Estrella

Los Ángeles Apanoaya

Xalpa

Reforma Política

Estas colonias tienen mejor infraestructura y conectividad con el resto de la ciudad gracias a transporte público como el Metro y el Cablebús.

Colonias más peligrosas de Iztapalapa

Iztapalapa también enfrenta problemas de inseguridad, y algunas colonias se ubican entre las consideradas de mayor riesgo por las autoridades capitalinas. Entre ellas están:



Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Santa Martha Acatitla

El Manto

San Lorenzo Tezonco

Lomas de San Lorenzo

En estas zonas, los reportes vecinales más comunes incluyen robos a transeúnte, violencia familiar y narcomenudeo, por lo que la seguridad sigue siendo un reto.

¿Cuáles son los 8 barrios originarios de Iztapalapa?

Iztapalapa conserva una gran riqueza cultural, reflejada en sus ocho barrios originarios:



San Lucas

San Pablo

San Pedro

San José

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Miguel

Aquí se mantienen costumbres tradicionales, como las fiestas patronales y la representación de la Pasión de Cristo, una de las más importantes de América Latina.

