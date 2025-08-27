inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Alcaldías de la CDMX festejarán el Día del Abuelo con baile y grupos musicales

Las alcaldías de la CDMX celebrarán a los abuelitos con diversas actividades como bailes y la presentación de varios grupos musicales este Día del Abuelo.

Día el Abuelo: Actividades que habrá en cada una de las alcaldías
@IztacalcoAl/X
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Las alcaldías de la Ciudad de México celebrarán a lo grande el Día del Abuelo con el objetivo de reconocer a estas personas que siempre están a nuestro lado para apoyarnos y nos conscienten desde que somos pequeños.

El Día del Abuelo es una fecha dedicada a los adultos mayores dentro de la familia para reconocer su sabiduría y enaltecer la vejez. Se celebra cada 28 de agosto desde 1983 para considerar a los abuelitos que nos cuidaron desde que nacimos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Gobierno de la CDMX celebrará el Día del Abuelo

El Gobierno de la Ciudad de México celebrará a los abuelitos el próximo 30 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en Granjas México, alcaldía Iztacalco con varias actividades y presentaciones de varios grupos musicales.

Las bandas que se presentarán son:

  • Sonora Santanera con María Fernanda
  • La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
  • Los mulatos de Pepe Arévalo
  • Acerina y su Danzonera

Alcaldía Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero celebrará a los adultos mayores con una danzonera y bailes folclóricos, así como con la presentación de Los Dandys el jueves 28 de agosto en la velaria del parque EDEN Meztizaje.

Alcaldía Azcapotzalco

La alcaldía Azcapotzalco invita a los adultos mayores a disfrutar de una Gala de Baile el sábado 30 de agosto en el Parque Tezozómoc, en el área de patinaje, en punto de las 10:00 de la mañana. Para asistir deberán acudir por sus boletos en SECOM, que se ubica en 22 de febrero 423 A o en Casa de Cultura, avenida Azcapotzalco 605, Centro de Azcapotzalco.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx