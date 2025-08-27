Alcaldías de la CDMX festejarán el Día del Abuelo con baile y grupos musicales

Las alcaldías de la Ciudad de México celebrarán a lo grande el Día del Abuelo con el objetivo de reconocer a estas personas que siempre están a nuestro lado para apoyarnos y nos conscienten desde que somos pequeños.

El Día del Abuelo es una fecha dedicada a los adultos mayores dentro de la familia para reconocer su sabiduría y enaltecer la vejez. Se celebra cada 28 de agosto desde 1983 para considerar a los abuelitos que nos cuidaron desde que nacimos.

Gobierno de la CDMX celebrará el Día del Abuelo

El Gobierno de la Ciudad de México celebrará a los abuelitos el próximo 30 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en Granjas México, alcaldía Iztacalco con varias actividades y presentaciones de varios grupos musicales.

Las bandas que se presentarán son:

Sonora Santanera con María Fernanda

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Los mulatos de Pepe Arévalo

Acerina y su Danzonera

¡Celebremos a nuestras personas adultas mayores!



🎉 El @GobCDMX te invita al evento "Vivan los Corazones de Plata" para reconocer y honrar a quienes han construido nuestra capital con su esfuerzo y conocimiento.



​¿Cuándo?



📆30 de agosto

🕚 10:00 a 14:00 horas

​📍Estadio… pic.twitter.com/HL4vhqgkzU — Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (@Vivienda_CDMX) August 26, 2025

Alcaldía Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero celebrará a los adultos mayores con una danzonera y bailes folclóricos, así como con la presentación de Los Dandys el jueves 28 de agosto en la velaria del parque EDEN Meztizaje.

Alcaldía Azcapotzalco

La alcaldía Azcapotzalco invita a los adultos mayores a disfrutar de una Gala de Baile el sábado 30 de agosto en el Parque Tezozómoc, en el área de patinaje, en punto de las 10:00 de la mañana. Para asistir deberán acudir por sus boletos en SECOM, que se ubica en 22 de febrero 423 A o en Casa de Cultura, avenida Azcapotzalco 605, Centro de Azcapotzalco.

