Microbús termina incrustado en casa de la alcaldía Cuauhtémoc, accidente deja heridos
El microbús de la Ruta 2 se impactó contra una casa de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc; paramédicos que llegaron al lugar atienden a los heridos del accidente.
Un microbús quedó incrustado en una casa ubicada en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, y dejó al menos 10 heridos, que ya son atendidos por paramédicos. El fuerte accidente se registró después de que la unidad de transporte público chocara con una camioneta particular.
⚠️ Emergencia en Peralvillo: un microbús chocó contra una vivienda. @Bomberos_CDMX y servicios de urgencias atienden a 10 heridos— adn40 (@adn40) August 26, 2025
🎥: @PLATA11CDMX / @AztecaNoticias pic.twitter.com/gtvBj81vIi
¿Cómo se registró el accidente del microbús en Cuauhtémoc?
El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana en el cruce de Adelina Patti y Gioacchino Rossini, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo cuando un microbús de la Ruta 2 y una camioneta protagonizaron un choque, que provocó que la unidad de transporte público perdiera el control y terminara incrustada en una vivienda.
