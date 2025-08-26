inklusion.png Sitio accesible
Microbús termina incrustado en casa de la alcaldía Cuauhtémoc, accidente deja heridos

El microbús de la Ruta 2 se impactó contra una casa de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc; paramédicos que llegaron al lugar atienden a los heridos del accidente.

Microbús termina incrustado en casa de alcaldía Cuauhtémoc
Iván Aldama/adn40
Actualizado el 26 agosto 2025 10:36hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Un microbús quedó incrustado en una casa ubicada en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, y dejó al menos 10 heridos, que ya son atendidos por paramédicos. El fuerte accidente se registró después de que la unidad de transporte público chocara con una camioneta particular.

¿Cómo se registró el accidente del microbús en Cuauhtémoc?

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana en el cruce de Adelina Patti y Gioacchino Rossini, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo cuando un microbús de la Ruta 2 y una camioneta protagonizaron un choque, que provocó que la unidad de transporte público perdiera el control y terminara incrustada en una vivienda.

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx