Microbús termina incrustado en casa de la alcaldía Cuauhtémoc, accidente deja heridos

Un microbús quedó incrustado en una casa ubicada en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, y dejó al menos 10 heridos, que ya son atendidos por paramédicos. El fuerte accidente se registró después de que la unidad de transporte público chocara con una camioneta particular.

Emergencia en Peralvillo: un microbús chocó contra una vivienda. Bomberos y servicios de urgencias atienden a 10 heridos



🎥: @PLATA11CDMX / @AztecaNoticias pic.twitter.com/gtvBj81vIi — adn40 (@adn40) August 26, 2025

¿Cómo se registró el accidente del microbús en Cuauhtémoc?

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana en el cruce de Adelina Patti y Gioacchino Rossini, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo cuando un microbús de la Ruta 2 y una camioneta protagonizaron un choque, que provocó que la unidad de transporte público perdiera el control y terminara incrustada en una vivienda.

