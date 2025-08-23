Autos con restricciones por el Hoy No Circula sabatino del 23 de agosto de 2025 en CDMX y Edomex
La CAMe establece que el Hoy No Circula sabatino se extiende para afectar a más conductores de lo normal; programa inicia a las 5:00 de la mañana.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el cuarto sábado del mes, este 23 de agosto de 2025 el programa Hoy No Circula sabatino se extenderá afectando a los autos con terminación de placa par y que cuenten con holograma de verificación 1 sin importar el color del engomado.
Con lo antes dicho, el programa de movilidad aplicará en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) para todo los vehículos que cuenten con placas terminación 2, 4, 6, 8 y 0. Además, para todos los autos con holograma de verificación 2 sin importar el número de matrícula y demás.
Horarios en los que aplica el Hoy No Circula sabatino el 23 de agosto
El Hoy No Circula de este sábado 23 de agosto, comienza a aplicar desde las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche, esto de conformidad con lo establecido por las autoridades.
Vale la pena mencionar que el programa de circulación aplica dentro de las 16 alcaldías de la CDMX, así como en algunos municipios conurbados del Estado de México.
Multa por no respetar el Hoy No Circula sabatino en CDMX
El Reglamento de Tránsito establece que los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula de la Ciudad de México, se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las autoridades de tránsito están facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá pagar la sanción correspondiente para liberar a la unidad.
Autos exentos al Hoy No Circula del sábado 23 de agosto
Más allá de los vehículos con restricciones por el programa antes mencionado, es importante mencionar que un sector de la población está exento a las normativas de tránsito.
Estos son:
- Personas con autos híbridos
- Personas con autos eléctricos
- Autos con placas de persona con discapacidad
- Motocicletas
Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula
Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son los siguientes:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
