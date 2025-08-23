Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy 23 de agosto

A pesar de ser fin de semana, en la CDMX hay bloqueos y manifestaciones y de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy sábado 23 de agosto de 2025 se tienen previstas 13 concentraciones en 7 alcaldías, así que te recomendamos tomar previsiones si planeas salir.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos hoy?

Las demarcaciones donde se tienen previstas concentraciones y marchas hoy son:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Gustavo A. Madero

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Mientras que las calles que estarán cerradas o tendrán afectaciones serán:

10:00 horas

Glorieta de los Insurgentes, colonia Juárez.

Av. Francisco Goytia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan.

11:00 horas

Calle 10, colonia Tolteca.

Av. Río Churubusco 601, colonia Xoco.

12:00 horas

Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, colonia Juárez.

Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes centro, colonia Tabacalera.

Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico.

Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico.

13:00 horas: Plaza de la Constitución s/n ( Zócalo ), colonia Centro Histórico.

14:00 horas: Calle Norte 21 s/n, colonia Moctezuma 2ª Sección.

20:20 horas: Av. Tamaulipas 1236, colonia Garcimarrero.

Rodadas en CDMX hoy 23 de agosto

Además de los bloqueos y manifestaciones se tienen previstas rodadas ciclistas en los siguientes lugares y horarios:

19:30 horas en Av. Cuitláhuac y Eje 3 Norte Camarones, colonia San Bernabé.

20:00 horas

Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. Congreso de la Unión, colonia El Parque.

Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón. Rumbo a Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez.

Así que si planeas salir hoy, te recomendamos que busques alternativas viales en caso de que transites por algunas de las vialidades antes mencionadas y así evites el tráfico pesado.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas [VIDEO] Elementos de la subsecretaría de tránsito de la SSC realizaron un operativo para detectar autos con placas tapadas y modificadas en CDMX y aplicar multas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.