Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX hoy 23 de agosto
Durante el día de hoy sábado se llevarán a cabo bloqueos, manifestaciones y rodadas en 7 alcaldías de CDMX, estas calles tendrán afectaciones.
A pesar de ser fin de semana, en la CDMX hay bloqueos y manifestaciones y de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy sábado 23 de agosto de 2025 se tienen previstas 13 concentraciones en 7 alcaldías, así que te recomendamos tomar previsiones si planeas salir.
¿En qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos hoy?
Las demarcaciones donde se tienen previstas concentraciones y marchas hoy son:
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Xochimilco
- Alcaldía Álvaro Obregón
- Alcaldía Benito Juárez
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Alcaldía Azcapotzalco
- Alcaldía Gustavo A. Madero
Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy
Mientras que las calles que estarán cerradas o tendrán afectaciones serán:
10:00 horas
- Glorieta de los Insurgentes, colonia Juárez.
- Av. Francisco Goytia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan.
11:00 horas
- Calle 10, colonia Tolteca.
- Av. Río Churubusco 601, colonia Xoco.
12:00 horas
- Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, colonia Juárez.
- Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.
- Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes centro, colonia Tabacalera.
- Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico.
- Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico.
13:00 horas: Plaza de la Constitución s/n ( Zócalo ), colonia Centro Histórico.
14:00 horas: Calle Norte 21 s/n, colonia Moctezuma 2ª Sección.
20:20 horas: Av. Tamaulipas 1236, colonia Garcimarrero.
Rodadas en CDMX hoy 23 de agosto
Además de los bloqueos y manifestaciones se tienen previstas rodadas ciclistas en los siguientes lugares y horarios:
19:30 horas en Av. Cuitláhuac y Eje 3 Norte Camarones, colonia San Bernabé.
20:00 horas
- Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. Congreso de la Unión, colonia El Parque.
- Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón. Rumbo a Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez.
Así que si planeas salir hoy, te recomendamos que busques alternativas viales en caso de que transites por algunas de las vialidades antes mencionadas y así evites el tráfico pesado.
