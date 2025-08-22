Bájale 3 rayitas: La multa de miles de pesos que deben pagar los conductores por escuchar música a alto volumen

Escuchar música a alto volumen mientras se conduce por la Ciudad de México (CDMX) puede generar una multa que va de los 565 a los mil 131 pesos, pues de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital, las autoridades están facultadas en emitir estas sanciones económicas a los ciudadanos.

Las reglas de conducción en la CDMX también establecen que a los automovilistas que incurran en esta normativa, se les quitará un punto de la licencia, lo cual puede acarrear problemas más serios.

¿Qué artículo y apartado sanciona con multa el escuchar música a alto volumen?

De acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Tránsito de la capital, es el artículo número 38 en su inciso II y apartado F el que se encarga de sancionar con multa el escuchar música a alto volumen.

Estas sanciones están bajo la regla de no generar ruido excesivo desde el vehículo, lo cual se considera por parte de las autoridades como “contaminación auditiva” o innecesario en la vía pública.

¿Quiénes emiten las multas por escuchar música a volumen alto en CDMX?

Pese a la multa antes mencionada, es importante señalar que únicamente la policía de tránsito está facultada en emitir las sanciones correspondientes, las cuales podrían variar dependiendo del caso del infractor.

Con esto, se deja en claro que los oficiales de la Bancaria, de sectores de alcaldías y demás, no pueden emitir este tipo de sanciones a la ciudadanía.

¿Cuál es el nivel de volumen del radio permitido mientras se conduce en CDMX?

A pesar de que se cuenta con una multa por escuchar música a volúmen alto en la CDMX, el Reglamento de Tránsito capitalino no establece cuál es el máximo de decibeles permitidos en la reproducción del radio vehícular.

Sin embargo, se señala que las medidas se comienzan a tomar una vez que la música sea perceptible a varios metros de distancia del vehículo que está emitiendo el ruido en cuestión.

Multas y sanciones a conductores en CDMX este 2025

Vale la pena mencionar que el escuchar música a alto volumen no es la única sanción relacionada con la contaminación auditiva, pues también se sancionan a los ciudadanos bajo los siguientes criterios:

Modificar el mofle o escape del vehículo para generar más ruido

Tocar el claxon sin justificación

