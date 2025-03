¡Shakira sigue facturando! Abre nuevas fechas en México del tour ‘Las Mujeres ya no lloran’

La famosa cantante colombiana Shakira está a punto de terminar sus conciertos en México; sin embargo, el recibimiento de los fans mexicanos fue tan grato para la intérprete de ‘Soltera’, que decidió sorprenderlos con una noticia fabulosa: cuatro fechas nuevas en la CDMX.

Así que si no conseguiste boletos para los conciertos de marzo, no te preocupes, porque todavía tienes la oportunidad de disfrutar de ‘Las Mujeres ya no lloran World Tour’. Te compartimos cuáles serán las nuevas fechas de los conciertos de Shakira.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estas son las nuevas fechas de los conciertos de Shakira

A través de sus redes sociales, Shakira confirmó la noticia de las nuevas fechas de sus conciertos en México. Serán cuatro los conciertos que agregará la barranquillera a su paso por México. Estas son las fechas:



Ciudad de México: 29 de agosto

Querétaro: 2 de septiembre

Guadalajara: 6 de septiembre

Puebla: 12 de septiembre

¡@shakira sigue rompiendo el récord! 11 fechas no son suficientes, la loba regresará con 4 fechas más en agosto y septiembre 🐺💎💋

Presentado por @GNPSeguros#Viviresincreíble#PreventaBanamex: 28 marzo

Venta general a partir del 29 marzo

Patrocinador especial: @banamex pic.twitter.com/nDTxJeNXLw — Ocesa Total (@ocesa_total) March 26, 2025

¿Cómo conseguir boletos para las nuevas fechas de Shakira?

Los boletos salen a la venta este 27, 28 y 29 de marzo, a través de Ticketmaster, en tres fases.



Preventa para fans: Jueves 27 de marzo, en punto de las 10:00 horas.

Jueves 27 de marzo, en punto de las 10:00 horas. Preventa exclusiva Banamex: Viernes 28 de marzo.

Viernes 28 de marzo. Venta al público general: Sábado 29 de marzo

La intérprete de ‘Antología’ aún tiene conciertos en la CDMX hasta el domingo 30 de marzo. Después continuará su gira en EUA; sin embargo, es una gran noticia saber que el histórico paso de la Loba por México aún no llega a su final.

¿Cuál es el setlist de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’?

Consigue tus boletos y disfruta de uno de los conciertos más esperados por los fans mexicanos. Asiste al Estadio GNP en la CDMX y canta los éxitos noventeros de Shakira y algunos de los sencillos de su más reciente álbum ‘Las Mujeres ya no lloran’. A continuaión te compartimos el setlist del concierto de Shakira. ¿Cuál es tu canción favorita?



La fuerte

Girl like me

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito / TQG

Don’t Bother

Wolf children

Acróstico

Mermaid

Copa vacía / La bicicleta / La tortura

Hips don’t lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to you / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Poem to a horse

Te aviso, te anuncio

Suerte

Waka Waka

Loba

BZRP Music Sessions #53

¡No te lo pierdas! Aprovecha este última oportunidad para formar parte de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ de Shakira.

¡Shakira y la CDMX facturan! Los conciertos de la colombiana dejan una derrama económica millonaria en la capital mexicana [VIDEO] Los conciertos de Shakira en la CDMX dejan una derrama económica de hasta 3,200 millones de pesos que benefician a hoteles, restaurantes y comerciantes de la capital mexicana.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.