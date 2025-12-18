El expiloto de NASCAR Greg Biffle murió en la explosión de un avión en Carolina del Norte

Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un terrible accidente aéreo en Carolina del Norte, en donde un avión privado se estrelló al momento de aterrizar y en el que se confirmó la muerte del expiloto de NASCAR, Greg Biffle, junto con su esposa e hijos.

Greg Biffle, de 55 años, viajaba en su avión privado con su familia, y su muerte fue confirmada por el representante Richard Hudson, quien describió a Greg como una persona extraordinaria y que será recordado por su servicio al prójimo y por su valentía en la pista.

Avión privado explota al aterrizar en Carolina del Norte

De acuerdo con CBS News, fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) que investigan el accidente señalaron que al menos seis personas perdieron la vida, entre las que se encuentran el piloto Greg , su esposa, y sus dos hijos.

Se trataba de un avión privado identificado como un Cessna C550 que se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Regional de Stateville, provocando un enorme incendio luego del impacto.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente, sin embargo, testigos cercanos a la explosión señalan que el avión volaba demasiado bajo y buscaba aterrizar de emergencia.

Por la ruta disponible en FlightAware, sitio web de seguimiento de vuelos, parece ser que el avión salió del aeropuerto y después regresó al mismo lugar luego de detectar una avería en su trayecto.

Ongoing: a Citation crashed in N. Carolina (US). There were 6 aboard, 5 confirmed death. First reports by state jet was trying to return to following an issue after take-off from Statesville Reg. Airport. Jet ("N257BW") was owned by former NASCAR driver Greg Biffle pic.twitter.com/eRHgIXkmdh — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 18, 2025

¿Quién fue Greg Biffle?

Se trata de un expiloto de la NASCAR, quien brilló en la pista durante las décadas de 2000 y 2010. Específicamente, saltó a la fama entre los años 2000 y 2002, cuando se coronó campeón de la NASCAR Truck Series y después en la NASCAR Xfinity Series.

A lo largo de su carrera logró otras 19 victorias en la NASCAR Cup Series, y durante años era uno de los favoritos para ganar el título, siempre brillando con un estilo agresivo y extremadamente entreetenido para los espectadores.

