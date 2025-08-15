Metro CDMX hoy: 3 líneas presentan retrasos de hasta 20 minutos y usuarios reportan aglomeraciones

El Metro y el Metrobús trasladan a miles de personas a lo largo y ancho de la CDMX y si hoy 15 de agosto vas a utilizar alguno de ellos, aquí te decimos qué líneas reportan afectaciones.

Así que, para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino, estas son las líneas y estaciones del Metro y Metrobús CDMX que reportan retrasos y aglomeraciones hoy.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la línea 2 hoy 15 de agosto?

Poco antes de las 6 de la mañana, el Metro CDMX informó que se suspendía el servicio de Hidalgo a Tasqueña en la línea 2. Posteriormente se reanudó pero los usuarios reportaron retrasos de hasta 20 minutos. Además, no hay trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos, en las estaciones Xola y Portales hay aglomeraciones y no hay convoys.

Líneas del Metro con retrasos y aglomeraciones

Usuarios reportan que la línea 3 tiene retrasos en varias estaciones tanto con dirección a Universidad como Indios Verdes.

En la línea 8 el tren en Garibaldi esta tardando más de 10 minutos en pasar. La línea A esta completamente detenida y la B reporta lento avance.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

La línea 7 del Metrobús reporta retrasos. En la línea 2 hay aglomeraciones en Tepalcates. En Indios Verdes no hay unidades con dirección a Dr. Gálvez.

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro y el Metrobús CDMX ofrecen servicio todos los días en los siguientes horarios:

Metro: de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos de 07:00 a 00:09 horas.

Metrobús: de lunes a sábado de 04:30 a 00:00 horas y domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

Por otro lado, las manifestaciones provocan cierres viales y algunas veces afectan el servicio del Metro o Metrobús, en el siguiente enlace puedes conocer dónde habrá bloqueos y marchas hoy en CDMX.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.