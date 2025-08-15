Metro CDMX hoy: 3 líneas presentan retrasos de hasta 20 minutos y usuarios reportan aglomeraciones
¡Por fin es viernes! Pero si vas a usar el Metro o Metrobús CDMX hoy 15 de agosto te recomendamos tomar previsiones pues hay retrasos y aglomeraciones.
El Metro y el Metrobús trasladan a miles de personas a lo largo y ancho de la CDMX y si hoy 15 de agosto vas a utilizar alguno de ellos, aquí te decimos qué líneas reportan afectaciones.
Así que, para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino, estas son las líneas y estaciones del Metro y Metrobús CDMX que reportan retrasos y aglomeraciones hoy.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Qué pasó en la línea 2 hoy 15 de agosto?
Poco antes de las 6 de la mañana, el Metro CDMX informó que se suspendía el servicio de Hidalgo a Tasqueña en la línea 2. Posteriormente se reanudó pero los usuarios reportaron retrasos de hasta 20 minutos. Además, no hay trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos, en las estaciones Xola y Portales hay aglomeraciones y no hay convoys.
Tarjeta de Movilidad Integrada ya se puede usar en el Mexibús
La Secretaría de Movilidad de la CDMX dio a conocer que la Tarjeta de Movilidad Integrada servirá también para el Mexibús.
Líneas del Metro con retrasos y aglomeraciones
Usuarios reportan que la línea 3 tiene retrasos en varias estaciones tanto con dirección a Universidad como Indios Verdes.
En la línea 8 el tren en Garibaldi esta tardando más de 10 minutos en pasar. La línea A esta completamente detenida y la B reporta lento avance.
¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?
La línea 7 del Metrobús reporta retrasos. En la línea 2 hay aglomeraciones en Tepalcates. En Indios Verdes no hay unidades con dirección a Dr. Gálvez.
Así puedes pagar tu entrada al Metrobús CDMX con tarjeta de banco
Gracias al avance de la tecnología, ya se puede pagar las entradas al Metrobús CDMX con tarjeta de banco, aquí te decimos los detalles.
¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?
El Metro y el Metrobús CDMX ofrecen servicio todos los días en los siguientes horarios:
Metro: de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos de 07:00 a 00:09 horas.
Metrobús: de lunes a sábado de 04:30 a 00:00 horas y domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?
Por otro lado, las manifestaciones provocan cierres viales y algunas veces afectan el servicio del Metro o Metrobús, en el siguiente enlace puedes conocer dónde habrá bloqueos y marchas hoy en CDMX.
Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.