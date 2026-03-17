Metro y Metrobús CDMX hoy; 5 líneas saturadas y estaciones cerradas hoy martes 17 de marzo

El regreso a las actividades este martes 17 de marzo, tras el fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez, provocó afectaciones importantes en la movilidad de la capital. Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos de entre 15 y 20 minutos en varias líneas, lo que generó saturación en andenes y trenes.

En el Metro CDMX desde primeras horas de la mañana, las líneas 3, 5, 8, A y B registraron demoras considerables, además de saturación en estaciones complicando el traslado de miles de personas que retomaron sus actividades laborales y escolares.

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 5, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Toma previsiones.… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con reportes ciudadanos:



Línea 8 presentó uno de los mayores problemas, con tiempos de espera superiores a los 15 minutos y estaciones visiblemente llenas

presentó uno de los mayores problemas, con tiempos de y estaciones visiblemente llenas Línea 3 , una de las más concurridas de la red, donde los andenes comenzaron a saturarse conforme avanzó la mañana

, una de las más concurridas de la red, donde los andenes comenzaron a Línea 5 y la Línea A también se reportaron retrasos prolongados, lo que impactó especialmente a usuarios que se trasladan desde el oriente hacia el centro de la ciudad

Las demoras coinciden con el incremento en la demanda tras el puente vacacional, un fenómeno recurrente que suele generar presión adicional en el sistema de transporte público.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Estaciones cerradas y avisos oficiales del Metro CDMX

A través de redes sociales, el director del STC Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó sobre la operación en la Línea 2. Señaló que la estación Zócalo–Tenochtitlan se encuentra abierta y con circulación continua de trenes.

Sin embargo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin servicio para ascenso ni descenso de pasajeros. Asimismo, las estaciones Chabacano y Viaducto operan con horario especial de cierre, por lo que autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones.

Información importante para las personas usuarias de la Línea 2 del @MetroCDMX: la estación Zócalo–Tenochtitlan se encuentra abierta y en operación, con circulación continua de trenes.

La estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin ascenso ni descenso de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 17, 2026

Metrobús CDMX también presenta afectaciones hoy 17 de marzo

El Metrobús CDMX tampoco quedó exento de complicaciones. Usuarios reportaron retrasos de más de 20 minutos en la ruta que conecta Doctor Gálvez con Rojo Gómez, una de las más transitadas debido a que conecta las línea 1 y 2.

Las autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El regreso a la rutina evidenció, una vez más, los retos de movilidad que enfrenta la Ciudad de México en días de alta demanda, especialmente después de periodos de descanso prolongado.

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