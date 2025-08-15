Bloqueos CDMX hoy 15 de agosto 2025: cierres viales y afectaciones en la movilidad en plena quincena

La Ciudad de México (CDMX) enfrentará afectaciones en la movilidad hoy viernes 15 de agosto de 2025 debido a diversos bloqueos, marchas y concentraciones programadas en varias alcaldías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó sobre las actividades que podrían generar cierres y congestiones viales en diferentes puntos de la capital.

¿Cómo estará el tráfico en CDMX hoy en plena quincena? Conoce todos los detalles.

Protestas y bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con autoridades, se prevé la presencia de manifestantes en puntos clave como avenida Niños Héroes y Doctor Río de la Loza.

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”



Cuauhtémoc

Hora: 09:00

Lugar: Estación “Cuauhtémoc”, linea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino 1: Av. Niños Héroes y Av. Dr. Rio de la Loza, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Destino 2: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen justicia para servidora pública de la Fiscalia General de Justicia que presuntamente ha sido acosada sexualmente y laboralmente por parte del Director de Asesoría Jurídica Pública de la misma institución

Organizaciones en apoyo: Colectiva Feminista Interseccional “Somos Ellas” y No Más Violencia Vicaria

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas y organizaciones sociales; así como que realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 100

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados y buscar rutas alternas para evitar retrasos e informarse del estado del tráfico en tiempo real.

Rodadas ciclistas programadas hoy viernes 15 de agosto 2025

TENDIDA “NEZA CLETEANDO”



Coyoacán

Hora: 20:30

Lugar: Tacos MS, Av. Pantitlán No. 397, Col. Evolución, Estado México

Destino: Al Parque Masayoshi Ohira, Corredores, Col. Country Club Churubusco

Aforo: 20

Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy

Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .

Asimismo se podría considerar el uso del transporte público como el Metro CDMX, sin embargo, este presenta algunas complicaciones debido a las lluvias que se han registrado. Por ejemplo, ayer desalojaronn a usuarios de la Línea 2 del Metro en tramo Zócalo-Pino Suárez. Aquí puedes consultar el avance del Metro en tiempo real .

