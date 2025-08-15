Bloqueos CDMX hoy 15 de agosto 2025: cierres viales y afectaciones en la movilidad en plena quincena
Autoridades de la Ciudad de México informaron que hoy viernes 15 agosto se esperan varias marchas y bloqueos; toma nota y sal con anticipación.
La Ciudad de México (CDMX) enfrentará afectaciones en la movilidad hoy viernes 15 de agosto de 2025 debido a diversos bloqueos, marchas y concentraciones programadas en varias alcaldías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó sobre las actividades que podrían generar cierres y congestiones viales en diferentes puntos de la capital.
¿Cómo estará el tráfico en CDMX hoy en plena quincena? Conoce todos los detalles.
Protestas y bloqueos en CDMX hoy
De acuerdo con autoridades, se prevé la presencia de manifestantes en puntos clave como avenida Niños Héroes y Doctor Río de la Loza.
COLECTIVA “LAS TONANTZIN”
- Cuauhtémoc
- Hora: 09:00
- Lugar: Estación “Cuauhtémoc”, linea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Destino 1: Av. Niños Héroes y Av. Dr. Rio de la Loza, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Hora: 12:00
- Destino 2: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen justicia para servidora pública de la Fiscalia General de Justicia que presuntamente ha sido acosada sexualmente y laboralmente por parte del Director de Asesoría Jurídica Pública de la misma institución
- Organizaciones en apoyo: Colectiva Feminista Interseccional “Somos Ellas” y No Más Violencia Vicaria
- Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas y organizaciones sociales; así como que realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 100
Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados y buscar rutas alternas para evitar retrasos e informarse del estado del tráfico en tiempo real.
Rodadas ciclistas programadas hoy viernes 15 de agosto 2025
TENDIDA “NEZA CLETEANDO”
- Coyoacán
- Hora: 20:30
- Lugar: Tacos MS, Av. Pantitlán No. 397, Col. Evolución, Estado México
- Destino: Al Parque Masayoshi Ohira, Corredores, Col. Country Club Churubusco
- Aforo: 20
Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy
Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .
Asimismo se podría considerar el uso del transporte público como el Metro CDMX, sin embargo, este presenta algunas complicaciones debido a las lluvias que se han registrado. Por ejemplo, ayer desalojaronn a usuarios de la Línea 2 del Metro en tramo Zócalo-Pino Suárez. Aquí puedes consultar el avance del Metro en tiempo real .
