Hielo marino del Ártico pierde 40% de superficie; su mínimo anual de 2026

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) publicó en Communications Earth & Environment compartió los resultados de un análisis realizado con observaciones satelitales de 1979 a 2023 para identificar el derretimiento de la primavera y la congelación de otoño del hielo marino del Ártico.

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Crece el periodo de deshielo en el Ártico

De acuerdo con los datos, el periodo de deshielo del Ártico creció exponencialmente hasta la primera década del siglo XXI. El derretimiento inició alrededor de 7 días antes que en 1979 y la congelación se retrasó 34 días.

La duración media de la temporada de deshielo era de unos 108 días desde 2010 y en los 2000 se expandió a 25 días y entre ese año y el 2023 se redujo a dos días.

Según los especialistas esta inestabilidad se podría deber a que el hielo es más delgado y hay menos cantidad por lo que la variabilidad aumenta.

¿Qué provocó el deshielo del Ártico?

En los 2000 la pérdida de hielo dejó más superficie expuesta y como el agua oscura absorbe mas radiación solar que el hielo se acumuló calor adicional durante el verano y la congelación tardó más en comenzar.

La radiación solar neta sobre el Ártico creció 12,6 vatios por metro cuadrado, hubo una menor nubosidad y capacidad del hielo de reflejar luz solar. Es decir que cuanto menos hielo hay, menos radiación vuelve al espacio y el calor se queda retenido en el océano.

Para 2010, aumentó la cobertura nubosa en varias zonas del océano Ártico y se redujo la radiación solar que alcanzó la superficie y moderó el aporte neto de energía en el verano.

Actualmente las mayores reservas de hielo plurianual que sobrevive más de un verano se encuentra en el norte de Groenlandia y el archipiélago canadiense aunque hay señales de adelgazamiento.

Por ahora darán seguimiento satelital para determinar si esto se agravaría con el cambio climático o simplemente es una preparación para cambios mas acelerados.

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