Cerebro conecta con aparato digestivo y esto explica los presentimientos

¿Sabías que tu intestino reacciona a los pensamientos de tu cerebro y al revés? Seguramente, has sentido náuseas o necesidad de ir al baño antes de una reunión importante, ¿cierto? No eres la única persona que ha pasado por eso, pues aunque no lo creas, el cerebro está íntimamente conectado con tu intestino.

Según han demostrado estudios científicos, tu intestino alberga más de 100 millones de células nerviosas y es responsable de producir el 95% de la serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar. Pero, ¿cómo se establece esta conexión? Te contamos.

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¿Cómo se relaciona el cerebro con el sistema digestivo?

La ciencia llama eje intestino-cerebro a la comunicación constante entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central. Esta conexión funciona en ambos sentidos: el cerebro influye en el intestino y, este a su vez, influye en el cerebro.

El principal canal de esta conexión en el nervio vago se da cuando conecta directamente el abdomen con la corteza cerebral. Las bacterias intestinales producen, por ejemplo, serotonina y butirato que son esenciales para regular el estado de ánimo y el bienestar mental.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC),han documentado que la composición bacteriana puede incluso influir en cómo envejece cognitivamente una persona. De tal manera que, comer sanamente se vuelve indispensable incluso para tu salud mental, pues en la microbiota podría estar el origen de la depresión. ¿Lo sabías?

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