Descubren “ameba de fuego” que se reproduce a 63 grados; rompió récord de resistencia al calor

Investigadores de la Universidad Syracuse encontraron una ameba capaz de resistir temperaturas superiores a los 63 grados, un hecho que sea creía imposible para cualquier forma de vida.

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Descubren ameba de fuego, resistente a altas temperaturas

De acuerdo con el descubrimiento, esta ameba se encuentra en los manantiales termales de un parque nacional de California. Es importante destacar que existen bacterias y microbios que pueden sobrevivir a temperaturas de más de 93 grados pero son organismos procariotas es decir que no tienen un núcleo u otros elementos celulares contenidos en una membrana.

Por otro lado los humanos nos encontramos en las eucariotas que se vuelven inestables cuando las temperaturas se elevan y no resisten a más de 60 grados.

Una pequeña ameba rompió un récord de resistencia al calor. 🔥



Científicos financiados por la NASA descubrieron el primer eucariota conocido capaz de reproducirse a 63 °C, una temperatura superior a la que los científicos creían que las células complejas podían soportar. pic.twitter.com/VRbqvDYH5e — NASA en español (@NASA_es) September 22, 2026

Características de la ameba de fuego

Según lo publicado en la revista Cell, la microbióloga Beryl Rappaport y sus colegas recolectaron muestras de agua de fuentes termales geotérmicas en el Parque Nacional Volcánico Lassen de California entre 2023 y 2025.

Observaron a una ameba creciendo a 57 grados y replicándose y prosperando hasta los 63 grados superando el récord de la eucariota de 60. Al estudiarla encontraron que cuenta con genes adicionales asociados con el mantenimiento de proteínas y reparación de ADN que le ayudarían a sobrevivir al calor extremo.

Tiene la capacidad de alternar entre dos formas corporales lo que podría ayudarla a lidiar con las temperaturas rápidamente fluctuantes de su entorno.

Los expertos continuarán investigando más sobre esta y otras especies para conocer su evolución y capacidad de adaptación a temperaturas extremas.

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