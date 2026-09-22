Nuevo estudio revela doble origen evolutivo del cerebro

El cerebro, considerado por los científicos durante siglos como un único órgano unificado, podría entenderse en realidad como un órgano compuesto que se origina a partir de dos poblaciones de células progenitoras distintas, revela un estudio publicado en Nature Neuroscience. Los investigadores plantean que este doble origen podría haberse conservado a lo largo de unos 550 millones de años de evolución.

La investigación “muestra que el cerebro humano está formado por dos sistemas nerviosos antiguos combinados de manera ingeniosa”. Una de las partes, “más primitiva”, es responsable de funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial o el sueño, mientras que la otra “nos hace distintivamente humanos, capaces de escribir poesía, hacer matemáticas y cuestionarnos nuestros orígenes”.

Hemos demostrado por primera vez que la parte frontal del cerebro tiene su origen en una célula progenitora completamente distinta de la parte posterior — afirmó Kyle Loh.

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¿Cómo se descubrió que el cerebro humano consta de dos órganos separados?

Los investigadores identificaron dos poblaciones distintas de células progenitoras neurales durante la gastrulación. Una de ellas da lugar al prosencéfalo y al mesencéfalo, mientras que la otra origina el rombencéfalo. “Estas dos poblaciones de células nunca se superponen” y “son mutuamente excluyentes desde las primeras fases del desarrollo”.

A partir de estos resultados, los autores proponen considerar el cerebro como un “órgano compuesto” originado a partir de dos progenitores restringidos a linajes diferentes, en lugar de una estructura derivada de un único progenitor neural común.

Los científicos consiguieron, por primera vez, “inducir a células madre pluripotentes humanas [...] a convertirse en neuronas motoras funcionales del rombencéfalo en el laboratorio”.

La capacidad de cultivar esas neuronas en el laboratorio abre nuevas posibilidades para comprender qué es lo que falla en enfermedades como la Atrofia Muscular Espinal (AME) y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para investigar posibles estrategias terapéuticas.

El estudio también podría aportar herramientas para investigar mecanismos relacionados con la obesidad, ya que el rombencéfalo contiene circuitos que regulan el hambre.

“Ahora contamos con un modelo para comprender mejor estas enfermedades devastadoras y trabajar en el desarrollo de terapias regenerativas para ellas.

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