La Tierra esta sufriendo una deformación acelerada afectando la corteza y el campo gravitatorio

Nuestro planeta esta cambiando de forma contradictoria pues la superficie rocosa se vuelve más redonda pero su campo gravitatorio evoluciona en la dirección opuesta, aquí te contamos qué está pasando con la Tierra.

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La Tierra se esta deformando

De acuerdo con una investigación publicada en Journal of Geophysical Research: Solid Earth tras analizar mediciones durante casi dos décadas se llegó a la conclusión de que la Tierra esta cambiando de forma.

Es importante recordar que nuestro planeta nunca ha sido una esfera perfecta, su rotación provoca un ligero abultamiento alrededor del Ecuador y se ensancha en los polos pero es imposible de ver en fotos.

Las placas tectónicas se desplazan y la superficie responde cuando aumenta o disminuye el peso que soporta y cuando una región acumula una gran cantidad de masa, el terreno puede hundirse y cuando la carga desaparece, la corteza recupera su altura.

¿Por qué esta cambiando la forma del planeta?

Los expertos señalan que una parte de este fenómeno esta relacionada con el ajuste isostático glaciar es decir cuando los terrenos cubiertos por enormes capas de huelo se elevan tras perder la carga.

En los últimos años ha habido una pérdida de hielo de Groenlandia y la Antártida y cuando ese hielo desaparece, el suelo puede elevarse y el agua liberada se redistribuye por los océanos y añade peso en otras zonas del planeta.

Según explica el geólogo Christopher Kotsakis, cuando el hielo se derrite en las regiones polares, desaparece parte de la carga que mantenía comprimido el terreno y la corteza asciende.

Una porción de esa masa convertida en agua se desplaza hacia latitudes más bajas aumentando el peso de otras regiones modificando la distribución global de materia. Mover masa desde los polos hacia zonas del ecuador hace que la Tierra pierda su forma.

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