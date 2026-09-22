El raro y temido efecto Fujiwhara que podría ocurrir con Polo y Odalys

Ante la formación del huracán Polo y la tormenta tropical Odalys, los meteorólogos prevén que si se acercan lo suficiente, estos fenómenos podrían provocar el fecto Fujiwhara.

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¿Qué es el efecto Fujiwhara?

Este efecto ocurre cuando dos ciclones giran en la misma dirección y se acercan lo suficiente y giran alrededor de su centro común.

Cuando uno es más fuerte, el otro orbita a su alrededor hasta que chocan contra su vórtice y es absorbido. En caso de que ambos ciclones tengan una intensidad similar podrían gravitar una haca la otra y alcanzar un punto común y fusionarse.

¿Es peligroso el efecto Fujiwhara?

Puede ser peligroso debido a la interacción entre ambos sistemas, si se combinan pueden formar una tormenta más grande y destructiva. Puede empeorar las lluvias, provocar inundaciones severas y marejadas ciclónicas en la costa.

Si los ciclones tienen una fuerza similar girarán entre sí temporalmente y seguirán sus rumbos por separado.

Los casos de efecto Fujiwhara más recientes fueron en 2017 con los tifones Noru y Kulap que interactuaron en el Pacífico occidental y en 2024 con el ciclón Fabio que fue absorbido por la tormenta Emilia en el océano Pacífico.

¿Qué hacer ante el efecto Fujiwhara?

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población lo siguiente:

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil

Evitar zonas de riesgo como playas, zonas costeras, ríos o arroyos

Retirar objetos del exterior que puedan ser lanzados por el viento

Preparar un kit de emergencia con documentos importantes guardados en bolsas herméticas, linternas, radio de baterías y agua potable

Evacuar si las autoridades lo indican

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