NASA descubre cráter lunar de 222 metros, el más grande en un siglo

El científico Robert Wagner hizo un sorprendente descubrimiento pues mientras examinaba un mapa gigante de la Luna observó la formación de un nuevo cráter, así lo dio a conocer un artículo de Science Advances.

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Hallan enorme cráter en la Luna

Al comparar imágenes de la Luna antes y después del impacto el científico Robert Wagner descubrió el cráter de nueva formación más grande jamás hallado en el sistema solar.

De acuerdo con la investigación, el cráter recibió el nombre de McGetchin, en honor al pionero científico lunar Tom McGetchin, y se formó al borde oriental de la Luna entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024 tras el impacto de un cometa o asteroide.

El objeto que impactó a la Luna era del tamaño de un edificio de tres a seis pisos y dejó un cráter de 222 metros de ancho y 43 metros de profundidad.

Objetos impactan la Luna

La sonda Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA, ha cartografiado la topografía, composición superficial, temperatura y entorno de radiación de la Luna durante 17 años y se han identificado al menos mil nuevos cráteres de impacto y otros cien mil causados por el choque de diversos objetos.

La mayoría de estos objetos solo forman cráteres pequeños de alrededor de 9 metros de ancho y producen alrededor de 140 cráteres nuevos en la Luna cada año.

Además los científicos descubrieron una zona de 6,4 kilómetros de ancho alrededor del cráter que es unos 8 grados Celsius más fría por la noche que sus alrededores.

Este enfriamiento se produce porque el impacto esponja el regolito alrededor del cráter haciéndolo menos denso y con menor capacidad de retener el calor.

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