Expertos alertan que los desastres climáticos serán más graves

En los últimos años, los climas han sido cada vez más drásticos y los expertos han alertado que los estragos podrían empeorar con el paso del tiempo, aunque no es posible calcular con exactitud el riesgo.

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La mortalidad de los desastres climáticos

De acuerdo con el estudio, los científicos observaron que una cantidad reducida de catástrofes concentra la mayoría de las víctimas mortales, por ejemplo el ciclón Nargis en Myanmmar en 2008 dejó un promedio de 140 mil muertos, mientras que la fuerte ola de calor en Europa de 2003 provocó alrededor de 70 mil fallecidos.

Además, estas catástrofes afectan los sistemas de salud, electricidad, transporte y el abastecimiento de agua.

¿Cómo prepararse ante estos fenómenos?

Los especialistas recomiendan tratar el reconocimiento de desastres climáticos desconocidos como un objetivo principal y plantear un daño hipotético y se establecen tres medidas principales:

Analizar escenarios pasados con distintas áreas como comunidades de primera línea, aseguradores, investigadores de riesgo y modeladores de clima.

Prestar atención a los umbrales que son puntos en los que un pequeño cambio puede traer consecuencias enormes y aumentar los daños.

Establecer los límites físicos del tiempo meteorológico en climas más cálidos que el actual para conocer qué fenómenos se pueden producir en condiciones desconocidas.

Cabe destacar que este estudio surge mientras se analizan los posibles efectos globales de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar el clima en varias regiones.

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