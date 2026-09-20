UNAM revela riesgo OCULTO de edificios durante un sismo: No todo derrumbe

Un edificio puedes resistir al movimiento de un sismo y permanecer de pie, pero eso no significa necesariamente que pueda seguir funcionando. Investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM estudian un elemento que puede resultar determinante: los muros divisorios.

Un edificio puede sobrevivir a un sismo y quedar inutilizado: la alerta de la UNAM El peligro que queda después de un terremoto: edificios en pie, pero inutilizables (Simon McGill/Getty Images)

A diferencia de los muros estructurales, estos elementos no están diseñados para soportar cargas principales del inmueble y su función es separar espacios como oficinas, departamentos, salones o habitaciones; sin embargo, durante un terremoto también reciben fuerzas de inercia que pueden dañarlos o provocar su colapso.

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A pesar de que un edificio resista un sismo, puede quedar inutilizado 🏢⚠️. #ExpertosUNAM investigan el riesgo del colapso de muros divisorios. Consulta la nota en @Gaceta_UNAM > https://t.co/gFgzp82YZa pic.twitter.com/liA0oETNWt — UNAM (@UNAM_MX) September 20, 2026

¿Por qué un muro divisorio puede convertirse en peligro?

El problema no termina cuando el edificio permanece estructuralmente en pie; de acuerdo con el investigador, Juan José Gavilán Escalante , los muros pueden caer sobre personas, bloquear salidas de emergencia om impedir la circulación dentro del inmueble.

Después de los sismos de 2017 en México se observaron casos en los que las estructuras principales resistieron, sin embargo, los daños en los muros dificultaron o impidieron que los edificios siguieran operando.

¿Cómo estudia la UNAM estos daños?

El equipo de la UNAM realiza ensayos a escala natural en la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería, combinados con análisis numéricos, todo con el objetivo de determinar qué fuerzas reciben los muros durante un sismo y cuánta resistencia tienen.

Los investigadores también encontraron diferencias entre sistemas constructivos; los muros confinados con castillos y muros mostraron un comportamiento superior al de aquellos con refuerzo interior; además, la separación entre castillos influye en la forma en que las fuerzas transmiten.

#19S #MemoriaHistorica #CienciasdelaTierra | Estamos en la época donde se han hecho presentes dos de los sismos que más han sacudido la zona metropolitana de nuestro país … #septiemble pic.twitter.com/V2NuMNe96v — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) September 18, 2026

La investigación busca convertir estos resultados experimentales en recomendaciones de diseño sustentadas en evidencia, para mejorar la seguridad y resiliencia de las construcciones frente a futuros sismos; ¿habrá que empezar a mirar los edificios después de un sismo más allá de si siguen en pie?

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