Vectis, así es el nuevo avión autónomo de combate que busca cambiar la guerra aérea

El desarrollo de Vectis, el nuevo avión de combate colaborativo de Lockheed Martin entra una nueva etapa; la compañía estadounidense anunció que incorporará cuatro aeronaves adicionales al programa, mientras continúa trabajando para llevar el sistema hacia su primera prueba de vuelo; parta de la siguiente generación de aeronaves.

The battlespace doesn't wait and neither do we. Four more Lockheed Martin Vectis™ aircraft are coming. 🦨



Vectis™ is designed to deliver a new level of autonomous lethality, survivability, adaptability and operational flexibility for America and its allies. pic.twitter.com/sDhXNvTbvF — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 14, 2026

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Desarrollado por Skunk Work, Vectis pertenece a la categoría de Collaborative Combat Aircraft (CCA), aeronaves no tripuladas concebidas para operar de manera coordinada con aviones tripulados y otros sistemas. Lockheed Martin describe a Vectis como una plataforma del Grupo 5, diseñada para combinar autonomía, supervivencia y flexibilidad en diferentes misiones.

¿Qué puede hacer Vectis de Lockheed Martin?

De acuerdo con Lockheed Martin, está diseñado para realizar misiones de ataque de precisión, inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR), guerra electrónica, además de combate aéreo ofensivo y defensivo.

La compañía también señala que el sistema podrá operar de manera independiente o integrarse con aeronaves tripuladas incluidos cazas como el F-35, dentro de un concepto de operaciones coordinadas.

Next level unlocked. 🦨🔓

More to come... pic.twitter.com/BAR8XEmtDb — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 12, 2026

Importancia del Vectis: Nuevo avión autónomo de combate

Uno de los elementos centrales del proyecto es la autonomía, Lockheed Martin plantea que Vectis utilizará tecnologías de autonomía y sistemas abiertos para facilitar su integración con diferentes arquitecturas de mando y control

La empresa afirma además que el diseño incorpora tecnologías de baja observa observabilidad, además de técnicas de ingeniería digital y fabricación avanzada con el objetivo de reducir tiempos y costos de desarrollo.

Vectis está diseñado para ofrecer un nuevo nivel de letalidad, capacidad de supervivencia, adaptabilidad y flexibilidad operativa para Estados Unidos y sus aliados.

Con la incorporación de cuatro aeronaves adicionales, sed permitirá continuar con las pruebas y el desarrollo de una plataforma que apunta a convertirse en parte de la próxima generación de sistemas aéreos de combate.

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