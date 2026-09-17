Mexicanos conquistan una de las rutas más peligrosas del mundo: Así fue su travesía por Paso del Noroeste en el Ártico

Una expedición de mexicanos acaba de completar una de las travesías marítimas más exigentes del planeta. El proyecto Sailing for Prosperity (S4P) logró cruzar el Paso del Noroeste, la ruta que conecta el océano Pacífico con el Atlántico, através del Ártico canadiense, considerada una de las rutas más peligrosas del mundo.

El velero Diablesse llegó este jueves 17 de septiembre de 2026 a Nuuk, Groenlandia, después de recorrer aproximadamente 4 mil 500 millas náuticas de Nome, Alaska, en una travesía de 57 días. De acuerdo con el comunicado de S4P se trata de la primera expedición liderada por mexicanos en completar este recorrido.

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¿Por qué el Paso del Noroeste es tan difícil?

La ruta permaneció durante siglos como uno de los grandes desafíos de la navegación. El deshielo del Ártico permite que sea prácticamente navegable apenas durante tres o cuatro meses al año, mientras que las condiciones del hielo y el clima pueden cambiar rápidamente.

Durante la expedición, la tripulación tuvo que detenerse en varias ocasiones para esperar mejores condiciones y utilizar imágenes satélites para localizar corredores navegables. Entre Cambridge Bay y Qikiqtaryuaq enfrentó cerca de 30 horas continuas de vientos de 25 a 30 nudos, además de olas de hasta 4 metros.

¿Qué buscaba la expedición mexicana en el Paso del Noroeste?

Sailing for Prosperity combinó navegación, ciencia y conservación marina; investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur documentaron ballenas grises y jorobadas en el mar de Bering y el mar de Chukchi, especies que también llegan cada invierno Baja California Sur.

La expedición ahora busca trasladar parte de estos conocimientos al Mar de Cortés con proyectos relacionados con conservación y prosperidad para las comunidades costeras mexicanas; ¿qué nuevas respuestas sobre el cambio ambiental del Ártico podrían surgir de los datos recopilados durante la histórica travesía?

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