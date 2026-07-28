Araña Filistatinella Bacanora: Así es la nueva especie descubierta en Sonora

El desierto sonorense sigue dando sorpresas a la comunidad científica. Un equipo de investigadores descubrió una nueva especie de araña. Se trata de la Filistatinella bacanora, bautizada así por los investigadores mexicanos, en honor a la bebida tradicional de ese estado.

El hallazgo fue publicado en la revista Acta Zoológica Mexicana y es resultado del trabajo de David Chamé Vázquez, investigador visitante en la Universidad Estatal de Sonora (UES) y autor principal del estudio; Karime G. Gómez Moreno, coautora egresada de Hermosillo; y María Luisa Jiménez, reconocida como la primera aracnóloga de México.

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¿Por qué se llama araña Filistatinella Bacanora?

La elección del nombre no fue casualidad, explicó Chamé Vázquez. El bacanora tiene una historia particular en Sonora: estuvo prohibido durante casi un siglo por una ley seca local, lo que obligó a sus productores a fabricarlo en la clandestinidad. Para elaborarlo, los productores se escondían en cuevas y barrancos del desierto, lejos de la mirada de las autoridades.

La nueva especie de araña fue encontrada bajo las piedras del Cerro Altares, un hábitat que guarda similitud con el escondite que los productores de bacanora utilizaban para proteger su oficio.

El parecido entre la estrategia de supervivencia de la araña y la historia del destilado sonorense llevó a los investigadores a nombrarla así.

Detalles del descubrimiento

Lugar: Cerro Altares, Hermosillo, Sonora, México.

Tamaño: Mide apenas 2.2 milímetros de largo (ejemplar macho adulto).

Científicos a cargo: David Chamé Vázquez, Karime Gómez Moreno y María Luisa Jiménez.

Significado del nombre: Rinde homenaje al bacanora, el licor tradicional de Sonora, porque la araña vive oculta bajo las piedras de forma similar a como los antiguos creadores de esa bebida se escondían en el desierto.

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