¿Qué probabilidad hay de que te caiga un rayo? La ciencia revela qué tan peligroso es y cuántas personas sobreviven

Un destello en el cielo puede parecer lejano, pero un rayo es una de las fuerzas naturales más poderosas y peligrosas que conocemos, por lo que la pregunta inevitable es: ¿Qué probabilidad hay de que te caiga un rayo y qué probabilidades tiene de sobrevivir? En and NOTICIAS te adelantamos que la respuesta de la ciencia te puede resultar sorprendente.

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¿Qué probabilidad hay de que te caiga un rayo?

De acuerdo con datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidps (CDC por sus siglas en inglés), la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo en un año determinado es menor a 1 entre un millón.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS por sus siglas en inglés) estima, utilizando datos de 2009 a 2018, una probabilidad aproximada de 1 entre 1.22 millones durante un año, mientras que para una vida promedio de 80 años, la estimación era de aproximadamente 1 entre 15, 300. Sin embargo estas cifras no significan que todos tengamos exactamente el mismo riesgo.

Una persona que habitualmente permanece en interiores tiene una exposición muy diferente a l de alguien que trabaja en el campo, pesca, que practica deportes al aire libre o que permanece durante largos periodos de tiempo en lugares abiertos durante las tormentas.

¿Qué pasa si un rayo alcanza a una persona?

Un rato puede provocar un paro cardiaco, lesiones neurológicas, quemaduras, traumatismos, lesiones musculares y hasta problemas oculares, entre otras consecuencias, según un informe de los CDC; sin embargo, ser alcanzado por un rayo no significa necesariamente una muerte segura.

9 de cada 10 personas alcanzadas por un rayo: Sobrevivie

Los datos más recientes de los CDC indican que casi 90% de las personas alcanzadas por un rayo, sobrevive, mientras que aproximadamente un 10% muere, en muchos casos como consecuencia de un paro cardiaco.

Cabe decir que la electricidad de un rayo puede atravesar el cuerpo en una fracción de segundo y afectar órganos vitales; en algunos casos, elimpacto provoca un paro cardiaco inmediato.

Por eso, la atención répida puede ser determinante; si una persona recibe el impacto de un rayo, es seguro tocarla, ya que no queda cargada eléctricamente. Se recomienda llamar de inmediato a los servicios de emergencia y comenzar la RCP si no respira o no tien pulso.

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