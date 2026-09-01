Misteriosa “medusa” en la superficie de Marte captada por la NASA

Una misteriosa fotografía captada en la superficie de Marte ha generado inquietud. En la imagen, capturada por las cámaras de navegación (Navcam) del Róver Curiosity de la NASA, se observa una silueta oscura suspendida sobre la cresta del paisaje del planeta rojo, cuya forma abultada y apéndices descendentes recuerdan a la estructura de una “medusa marina” o a un objeto de extremidades delgadas.

La foto fue obtenida el 20 de agosto de 2023, sin embargo, permaneció prácticamente ignorada hasta que un usuario la volvió a difundir en redes sociales durante agosto de 2026.

Como era de esperar, el extraño fenómeno visual desató de inmediato todo tipo de teorías acerca de la supuesta vida biológica o naves extraterrestres en el planeta rojo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo se explica la presencia de la “medusa” en Marte?

La explicación más probable no apunta a ningún organismo extraterrestre, sino a un fenómeno relacionado con la propia cámara del vehículo.

La figura no aparece en imágenes tomadas apenas unos segundos antes. Science Alert señala que existen dos tomas del mismo lugar realizadas apenas 13 y 25 segundos antes, y en ambas el horizonte aparece sin la extraña figura.

EarthSky añade otro dato: 78 minutos más tarde, la misma cámara volvió a fotografiar la zona y tampoco aparece la enigmática silueta.

La hipótesis principal de los expertos apunta a que un rayo cósmico golpeó de forma directa el sensor de la cámara.

Y es que, a diferencia de la Tierra, Marte cuenta con una atmósfera mucho más tenue y una menor protección frente a estas partículas de alta energía, los instrumentos del Róver están más expuestos a este tipo de interferencias, capaces de generar formas y destellos inesperados en las imágenes.

Al carecer de un campo magnético global y poseer una atmósfera extremadamente tenue, Marte queda desprotegido ante estas partículas espaciales. Cuando un rayo de alta energía impacta los píxeles durante la exposición, se produce un estallido electrónico momentáneo. Este fenómeno suele generar artefactos ópticos, manchas o patrones geométricos extraños que distorsionan el resultado final — agregaron los especialistas.

Otras explicaciones técnicas evaluadas por el equipo de imágenes incluyen posibles fallos en la compresión o transmisión de datos digitales, ya que, según afirmaron los científicos, un error en el procesamiento de los píxeles que viajan hasta la Tierra puede crear estas formas inusuales.

Por último, la NASA afirmó que la tendencia humana a reconocer formas biológicas en paisajes áridos es un clásico caso de pareidolia. Cabe recordar que el robot Curiosity ya ha retratado en el pasado rocas con formas de patos, corales e incluso caras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.