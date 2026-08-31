Manto terrestre: Detectan seis estructuras ocultas bajo Tierra; analizaron casí 5 mil terremotos

¿Manto terrestre? Seis enormes estructuras desconocidas, hasta ahora, fueron detectadas a prácticamente 3 mil kilómetros de profundidad, justo en la frontera entre el manto y el nucleo de la Tierra; el descubrimiento ofrece una nueva ventana hacia una de las regiones más inaccesibles de nuestro planeta.

El hallazgo fue efectuado por investigadores de la Academia China de las Ciencias, quienes utilizaron ondas sísmicas para estudiar el interior terrestre. El equipo analizó más de 2 millones de registros sísmicos correspondientes a cerca de 5 mil terremotos ocurridos entre 1990 y 2024.

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¿Cómo encontraron las estructuras del llamado “manto de la Tierra”?

Los científicos buscaron señales conocidas como precursores PKP, pequeñas ondas sísmicas que atraviesan en el núcleo exterior y puedes desviarse al encontrarse con iregularidades en el límite entre el núcleo y el manto?

Para localizar estas señales, el equipo recurrió a técnicas de Inteligencia Artificial y aprendizaje profundo, capaces de procesar enormes cantidades de información. Después, los sismólogos verificaron los resultados obtendios por el algoritmo.

El análisis permitió identificar alrededor de 175 mil señales precursoas PKP de alta calidad, una cantidad muy superior a la reunida en investigaciones anteriores.

¿Dónde están las seis estructuras ocultas bajo Tierra?

Las seis regiones detectadas presentan características diferentes a la zonas que las rodea y se distribuyen en distintas partes del planeta, entre ellas Eurasia, Asía Central y la cuenca del Atlántico Sur.

Los investigadores consideran que estas anomalías podrían ayudar a comprender mejor la composición y dinámica del manto profundo, así como la manera en que el calor se desplaza desde las profundidades hacia la superficie.

Científicos descubren seis enormes estructuras a 3 mil kilómetros bajo la Tierra: ¿qué son? Imagen hecha con IA: Hallan seis gigantescas estructuras ocultas en las profundidades de la Tierra y las detectaron con IA (Gemini AI)

¿Por qué importa este descubrimiento?

La frontera entre el manto y el núcleo es fundamental para estudiar procesos relacionados con la tecntónica de placas, el volcanismo y la evolución térmica de la Tierra. Más allá de revelar un mundo perdido, el estudio demuestra cuánto permanece por descubrir bajo nuestros pies.

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