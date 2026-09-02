Luna, estrellas y planetas: Habrá noche de observación astronómica en CDMX

Si quieres observar la Luna, planetas y estrellas con un telescopio profesional y conocer más sobre astronomía, no te puedes perder la Noche de Observación Astronómica que se llevará a cabo todos los miércoles en CDMX, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde es la Noche de Observación Astronómica?

Este evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX y la Sociedad Astronómica de México y se llevará a cabo todos los miércoles de las 19:00 a las 21:00 horas en Avenida División del Norte s/n esquina con Miguel Laurent, colonia Portales Norte.

Los asistentes podrán explorar el firmamento nocturno y observar los planetas, estrellas y la Luna, un evento único donde podrás aprender y disfrutar de todo lo que hay en el cielo.

¿Qué actividades habrá?

Además de observar los planetas, estrellas y la Luna, los sábados de las 11:00 a las 14:00 horas se realizarán Charlas Estelares donde astrónomos y físicos profesionales hablarán sobre los misterios del universo.

También se llevará a cabo Una mirada al Sol donde podrás observar con telescopios especiales las manchas solares y detalles de su superficie.

#AtenciónCiudadana | ¿Amante de las estrellas, la física y el cosmos? ¡La Sociedad Astronómica de México tiene el plan perfecto para ti!



Noche de Observación Astronómica 🌃

Miércoles de 19 a 21 horas

Explora el firmamento nocturno y observa planetas, estrellas y la Luna a… pic.twitter.com/6BfLFpb0pL — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 2, 2026

La Sociedad Astronómica de México es una organización cuyo principal objetivo es la difusión de la ciencia, ofrece talleres y pláticas para estimular la mentalidad científica en la población.

Luis G. León fue quien organizó la Sociedad Astronómica de México fundada el 1 de marzo de 1902 y se convirtió en la segunda sociedad de aficionados a la astronomía más antigua del mundo después de la de Francia.

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