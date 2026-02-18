Sí, puedes morir de un “corazón roto” y aunque suene dramático esta es la condición médica detrás

La ciencia confirma que el corazón roto no es solo una frase romántica. Existe una condición médica real llamada síndrome de Tako-Tsubo que puede poner en riesgo la vida. Médicos la identifican desde hace décadas, pero estudios recientes advierten que no siempre es benigna.

Este padecimiento aparece tras un evento de estrés intenso, emocional o físico. Puede ocurrir en cualquier país y a cualquier edad, aunque afecta sobre todo a mujeres después de la menopausia. El impacto de la adrenalina sobre el músculo cardíaco explica cómo un shock emocional altera la función del corazón en cuestión de horas.

¿Qué es el síndrome de Tako-Tsubo?

Es una miocardiopatía de estrés que debilita de forma súbita el ventrículo izquierdo. El corazón adopta una forma abombada similar a una trampa japonesa para pulpos.

No existe obstrucción de arterias como en el infarto clásico. El daño suele revertirse en semanas, pero durante la fase aguda el bombeo se reduce y puede causar complicaciones graves.

¿Quiénes lo sufren más y por qué se desencadena?

El 85 a 90% de los casos ocurre en mujeres mayores de 60 años. La edad promedio ronda los 66 años, aunque los hombres presentan mayor riesgo de muerte.

El detonante suele ser una pérdida, accidente, cirugía o diagnóstico grave. La descarga masiva de catecolaminas “aturde” el corazón y altera su capacidad de contracción.

¿Cuáles son los síntomas?

Dolor intenso en el pecho y falta de aire encabezan la lista. También aparecen mareos, sudor frío y desmayos.

El cuadro imita un infarto, por eso muchos pacientes llegan a urgencias. En algunos casos surgen arritmias o insuficiencia cardíaca que requieren atención inmediata.

¿Es realmente mortal? ¿Cuáles son los riesgos?

La mortalidad hospitalaria alcanza entre 4 y 6.5%. Complicaciones como shock cardiogénico, trombos o paro cardíaco elevan el riesgo.

La recurrencia puede llegar al 20%. Expertos subrayan que el diagnóstico temprano mejora el pronóstico y reduce hospitalizaciones futuras.

