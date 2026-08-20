Descubren la estrella más veloz de la galaxia: S301 revela secretos del espacio-tiempo

Una estrella recién identificada, sonsiderada la más veloz de la galaxia, permite a los astrónomos observar de cera un de los ambientes más extremos del Universo; se trata de S301, un objeto que orbita alrededor de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea.

El hallazgo fue publicado en Nature, fue realizado por un equipo internacional mediante el instrumento GRAVITY, instalado en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), ubicado en el desierto de Chile.

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¿Qué hace tan especial a la estrella S301?

S301 establece un nuevo récord, ya que se encuentra a penas 12 unidades astronómicas de Sagitario A* y completa su órbita en aproximadamente 8.7 años. En su punto de mayor aproximación alcanza una velocidad de unos 25 mil kilómetros por segundo, equivalente a aproximadamente 90 millones de kilómetros por hora o cerca del 8% de la velocidad de la luz, por eso se dice que es la estrella más rápida de la galaxia.

Para dimensionarlo, la estrella en la Vía Láctea tiene una masa estimada de 1.5 veces la del Sol, además de que se encuentra en una región situada a unos 27 mil años luz de la Tierra.

Meet S301: the fastest star in the Milky Way, and the first that might finally tell us how fast our galaxy’s central black hole is spinning.



Deep in the heart of the Milky Way, a tiny star is hurtling around Sagittarius A*—the four-million-solar-mass black hole that anchors our… pic.twitter.com/OJF6I0KYKq — Black Hole (@konstructivizm) August 20, 2026

¿Estrella S301 puede ayudar a comprobar la teoría de Einstein?

Precisamente aquí es donde radica la importancia científica del descubrimiento; la órbita de S301 está sometida a una gravedad extremadamente intensa, por lo que permite estudiar con mayor precisión los efectos previstos por la relatividad general.

Los investigadores podrán analizar cómo la órbita de la estrella cambia con el tiempo, además de buscar señales relacionadas con el espín de Sagitario A*, es decir, su roración. Cabe decir que la trayectoria de S301 presenta una precesión de aproximadamente 2 grados por vuelta, un efecto que puede medirse.

🌎 Esto no es un efecto visual.



Es la Tierra girando. 🌌



Time-lapse real desde el Observatorio La Silla, Chile. Cada rastro es una estrella mientras nuestro planeta rota sobre su eje.



🎥 R. Wesson / ESO



¿Impresionante, no? 👀 pic.twitter.com/1G2oOx988v — 🎮 Jugando con Ciencia | Ciencia & Gaming (@JugandoCiencia) August 20, 2026

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