Robots humanoides se alistan para el Ejército de Estados Unidos: Alex va por las misiones más peligrosas

Los robots humanoides están dando un nuevo salto: El Ejercicio de Estados Unidos ya está evaluando cómo podrán utilizarse en futuras operaciones militares; uno de los protagonistas es Aleks un robot desarrollado por el Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), seleccionado en el programa xTech Humanoid.

La convocatoria recibió un total de 103 propuestas y finalmente cinco empresas o instituciones fueron seleccionadas como ganaoras; sin embargo, el reconocimiento nos significa que Alex vaya a entrar en servicio militar, actualmente forma parte de una etapa de evaluación y experimentación.

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Congrats to the xTechHumanoid winners advancing Army humanoid tech: ACES Group, IHMC Robotics, @HydroplaneAero, Synthetic Muscle, and Velocity Explorations. Innovation is accelerating—follow Army PIT for future competitions and opportunities. https://t.co/eMgSksA4Rc pic.twitter.com/4cICHQGZQS — Army PIT (@USARMYPIT) September 29, 2026

¿Qué puede hacer Alex? Robots humanoides se prueban para el Ejercicio de Estados Unidos

Este humanoide mide aproximadamete 1.79 metros, pesa 85 kilogramos y cuenta con 29 articulaciones; el Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) señala que puede desplazarse a más de 1.5 metros por segundo, transportar más de 15 kilogramos de manera continua, además de funcionar durante más de dos horas con betería.

Además, el Ejército de Estados Unidos destaca que el sistema combina Inteligencia Artificial y control humano, junto con protección balística.

El Ejército de EU ya prueba robots humanoides: Alex es uno de los candidatos para las misiones más peligrosas Adiós a los soldados en zonas de riesgo: así es Alex, el robot humanoide que evalúa el Ejército de EU (IHMC)

¿Para qué quiere utilizar un robot humanoide el Ejercicio de Estados Unidos?

El objetivo no es simplemente sustituir a un soldado; la documentación oficial contempla que los humanoides puedan realizar tareas que actualmente exponen al personal militar a situaciones peligrosas.

Entre ellas se destacan el reconocimiento del lugar, la vigilacnia, la eliminación de obstáculos, el mantenimiento, la extinción de incendios, además de operaciones relacionadas con amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas.

Alex incluso ya se probó en grava, pavimehto irregular, además de superficies resbaladizas; la apuesta estadounidense abre una nueva etapa para la robótica militar: máquinas con forma humana capaces de desplazarse por entornos diseñados para las personas. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva generación de robots para las misiones más peligrosas?

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