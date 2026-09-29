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Luna del Cazador y lluvia de meteoros, fenómenos que embellecerán el cielo de octubre

Durante el mes de octubre el cielo no deleitará con varios fenómenos astronómicos únicos y para que no te los pierdas, aquí te compartimos el calendario completo.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si eres de los que les gusta la astronomía y disfruta ver la Luna y las estrellas, no te puedes perder los fenómenos astronómicos que habrá en octubre, aquí te compartimos el calendario para que no te quedes sin verlos.

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Luna llena y lluvia de estrellas

Se dice que la Luna de octubre es la más bella y el 26 será la Luna llena del Cazador, se ve más grande de lo normal y adquiere un tono anaranjado. Se podrá observar a las 04:11 GMT

Para el 21 y 22 de octubre ocurrirá una de las mejores lluvias de estrellas, con hasta 20 meteoros por hora que dejarán estelas luminosas.

Calendario de fenómenos astronómicos en octubre

Estas son todas las fechas y fenómenos astronómicos que se podrán observar este mes:

  • 1 de octubre: Máximo de las sextántidas diurnas y Luna cerca de Urano y de Aldebarán.
  • 2 de octubre: La Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo casi equilátero.
  • 3 de octubre: Venus inicia su movimiento retrógrado.
  • 4 de octubre: Saturno en oposición y Luna cerca de Pólux.
  • 5 octubre: Marte cerca de la Luna y cerca del cúmulo del Pesebre, Venus cerca de Mercurio.
  • 6 de octubre: Asteroide Palas en oposición, ocultación de Júpiter por la Luna.
  • 7 de octubre: Luna cerca de Régulo.
  • 8 y 9 de octubre: Máximo de las dracónidas.
  • 10 de octubre: Luna nueva
  • 11 de octubre: Máximo de las elta aurígidas, Luna cerca de Spica.
  • 12 de octubre: Mercurio en su máxima elongación oriental y Luna cerca de Mercurio.
  • 13 de octubre: Máximo temprano de las táuridas del sur y el asteroide Vesta en oposición.
  • 14 de octubre: Luna cerca de Antares.
  • 18 de octubre: Máximo de épsilon germínidas.
  • 19 de octubre: Luna cerca de Plutón.
  • 21 de octubre: Máximo de las Oriónidas.
  • 24 de octubre: Máximo de Leónidas menores, Luna cerca de Neptuno y Venus en conjunción inferior.
  • 25 de octubre: Luna, Saturno y Algenib forman un triángulo.
  • 26 de octubre: Luna llena del Cazador
  • 27 de octubre: Marte, el cúmulo del Pesebre y Júpiter forman una línea casi recta.
  • 28 de octubre: Luna cerca de las Pléyades, Luna cerca de Urano y de Aldebarán.
  • 29 de octubre: Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo isósceles.
  • 31 de octubre: Luna cerca de Pólux.

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