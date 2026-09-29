Luna del Cazador y lluvia de meteoros, fenómenos que embellecerán el cielo de octubre

Si eres de los que les gusta la astronomía y disfruta ver la Luna y las estrellas, no te puedes perder los fenómenos astronómicos que habrá en octubre, aquí te compartimos el calendario para que no te quedes sin verlos.

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Luna llena y lluvia de estrellas

Se dice que la Luna de octubre es la más bella y el 26 será la Luna llena del Cazador, se ve más grande de lo normal y adquiere un tono anaranjado. Se podrá observar a las 04:11 GMT

Para el 21 y 22 de octubre ocurrirá una de las mejores lluvias de estrellas, con hasta 20 meteoros por hora que dejarán estelas luminosas.

Calendario de fenómenos astronómicos en octubre

Estas son todas las fechas y fenómenos astronómicos que se podrán observar este mes:

1 de octubre: Máximo de las sextántidas diurnas y Luna cerca de Urano y de Aldebarán.

2 de octubre: La Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo casi equilátero.

3 de octubre: Venus inicia su movimiento retrógrado.

4 de octubre: Saturno en oposición y Luna cerca de Pólux.

5 octubre: Marte cerca de la Luna y cerca del cúmulo del Pesebre, Venus cerca de Mercurio.

6 de octubre: Asteroide Palas en oposición, ocultación de Júpiter por la Luna.

7 de octubre: Luna cerca de Régulo.

8 y 9 de octubre: Máximo de las dracónidas.

10 de octubre: Luna nueva

11 de octubre: Máximo de las elta aurígidas, Luna cerca de Spica.

12 de octubre: Mercurio en su máxima elongación oriental y Luna cerca de Mercurio.

13 de octubre: Máximo temprano de las táuridas del sur y el asteroide Vesta en oposición.

14 de octubre: Luna cerca de Antares.

18 de octubre: Máximo de épsilon germínidas.

19 de octubre: Luna cerca de Plutón.

21 de octubre: Máximo de las Oriónidas.

24 de octubre: Máximo de Leónidas menores, Luna cerca de Neptuno y Venus en conjunción inferior.

25 de octubre: Luna, Saturno y Algenib forman un triángulo.

26 de octubre: Luna llena del Cazador

27 de octubre: Marte, el cúmulo del Pesebre y Júpiter forman una línea casi recta.

28 de octubre: Luna cerca de las Pléyades, Luna cerca de Urano y de Aldebarán.

29 de octubre: Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo isósceles.

31 de octubre: Luna cerca de Pólux.

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