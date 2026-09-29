Luna del Cazador y lluvia de meteoros, fenómenos que embellecerán el cielo de octubre

Si eres de los que les gusta la astronomía y disfruta ver la Luna y las estrellas, no te puedes perder los fenómenos astronómicos que habrá en octubre, aquí te compartimos el calendario para que no te quedes sin verlos.
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Luna llena y lluvia de estrellas
Se dice que la Luna de octubre es la más bella y el 26 será la Luna llena del Cazador, se ve más grande de lo normal y adquiere un tono anaranjado. Se podrá observar a las 04:11 GMT
Para el 21 y 22 de octubre ocurrirá una de las mejores lluvias de estrellas, con hasta 20 meteoros por hora que dejarán estelas luminosas.
Calendario de fenómenos astronómicos en octubre
Estas son todas las fechas y fenómenos astronómicos que se podrán observar este mes:
- 1 de octubre: Máximo de las sextántidas diurnas y Luna cerca de Urano y de Aldebarán.
- 2 de octubre: La Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo casi equilátero.
- 3 de octubre: Venus inicia su movimiento retrógrado.
- 4 de octubre: Saturno en oposición y Luna cerca de Pólux.
- 5 octubre: Marte cerca de la Luna y cerca del cúmulo del Pesebre, Venus cerca de Mercurio.
- 6 de octubre: Asteroide Palas en oposición, ocultación de Júpiter por la Luna.
- 7 de octubre: Luna cerca de Régulo.
- 8 y 9 de octubre: Máximo de las dracónidas.
- 10 de octubre: Luna nueva
- 11 de octubre: Máximo de las elta aurígidas, Luna cerca de Spica.
- 12 de octubre: Mercurio en su máxima elongación oriental y Luna cerca de Mercurio.
- 13 de octubre: Máximo temprano de las táuridas del sur y el asteroide Vesta en oposición.
- 14 de octubre: Luna cerca de Antares.
- 18 de octubre: Máximo de épsilon germínidas.
- 19 de octubre: Luna cerca de Plutón.
- 21 de octubre: Máximo de las Oriónidas.
- 24 de octubre: Máximo de Leónidas menores, Luna cerca de Neptuno y Venus en conjunción inferior.
- 25 de octubre: Luna, Saturno y Algenib forman un triángulo.
- 26 de octubre: Luna llena del Cazador
- 27 de octubre: Marte, el cúmulo del Pesebre y Júpiter forman una línea casi recta.
- 28 de octubre: Luna cerca de las Pléyades, Luna cerca de Urano y de Aldebarán.
- 29 de octubre: Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo isósceles.
- 31 de octubre: Luna cerca de Pólux.
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