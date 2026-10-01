Calendario lunar de octubre 2026; fecha para ver la Luna del Cazador, la más bella del mes

Se dice que de todas las lunas la de octubre es la más bella y durante este mes nuestro satélite natural pasará por sus cuatro principales fases, conoce las fechas exactas de cada una para que la observes.

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¿Cuándo es la Luna llena de octubre?

La Luna llena conocida como del Cazador se podrá observar el 26 de octubre y brillará en un cielo lleno de planetas pues se verán Saturno, Neptuno, Urano, Marte y Júpiter.

De acuerdo con Star Walk, la hora de salida de la Luna llena de octubre en CDMX será a las 18:26 horas. Para disfrutarla mejor se recomienda comenzar a observarla al atardecer cuando está cerca del horizonte.

Parecerá más grande y tendrá un tono anaranjado, perfecto para los paisajes otoñales del hemisferio norte.

¿Por qué se llama Luna del Cazador?

La Luna del Cazador es la primera Luna Llena después de la de Cosecha. Tradicionalmente los agricultores terminaban de cosechar sus campos bajo la luz de la Luna de la Cosecha y para la siguiente Luna los campos quedaban despejados por lo que los cazadores podían ver con facilidad a los animales que merodeaban en busca de alimento antes del invierno.

Fecha y hora para ver las diferentes fases lunares de octubre

A lo largo del mes, la Luna pasará por diferentes fases, el cuarto menguante se podrá observar el 3 de octubre a las 13:25 horas GMT. La Luna nueva se verá el 10 de octubre a las 15:50 horas GMT, cuarto creciente el 18 de octubre a las 16:13 horas GMT y la Luna llena el 26 de octubre a las 04:12 horas GMT.

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