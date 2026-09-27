La misión más peligrosa de Starship está por comenzar: Así será su intento de llegar a órbita

El cohete más potente construido hasta ahora se encuentra a punto de enfrentar una prueba decisiva, mientras que SpaceX prepara el decimocuarto lanzamiento de Starship, una misión que busca llevar por primera vez al enorme vehículo a una órbita terrestre.

La compañía tiene programado el lanzamiento para el lunes 28 de septiembre de 2026, desde la Starbase ubicada en Texas. Cabe decir que SpaceX ya realizó el ensayo general de carga de combustible y procedimientos de lanzamiento, un paso previo al intento orbital.

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Stacking Starship ahead of Flight 14 pic.twitter.com/jLsgN2jj6d — SpaceX (@SpaceX) September 23, 2026

La importancia del vuelo orbital de la Starship

¿Por qué es importante el vuelo orbital de Starship? Starship está integrada por el propulsor Super Heavy, además de la nave homónima; el sistema utiliza 33 motores Raptor en el propulsor y está diseñado como un vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable.

Hasta ahora, las pruebas han permitido demostrar importantes avances, entre ellos ascensos completos, separación de etapas, reencendidas de motores y vuelos controlados de regreso a la Tierra; sin embargo, Starship todavía no ha completado un vuelo orbital .

Cabe recordar que en su última prueba, el Flight 13, se logró que la Starship alcanzara la trayectoria prevista, además de que desplegara satélites Starlink V3 de prueba, antes de realizar una reentrada controlada y amerizar en el océano Índico.

A fully and rapidly reusable rocket will fundamentally change how humanity accesses outer space. “The Holy Grail of Rocketry” continues the ongoing Starship series with a look back at the scrappy days of SpaceX engineers proving reuse was possible and takes you onboard a… pic.twitter.com/zQ3tfleixs — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2026

Prueba de Starship busca ser la base de misiones en la Luna y Marte

Llegar a órbita representaría un nuevo para el ambicioso proyecto de Spacex acerca de desarrollar un sistema espacial reutilizable y de gran capacidad, con aplicaciones futuras que incluyen misiones alrededor de la Tierra, la Luna y hasta de Marte.

El diseño de la Starship contempla trasportar enormes cantidades de carga y, en futuras versiones, apoyar misiones de larga duración fuera de la orbita terrestre. Ahora la pregunta inevitables es: ¿Logrará Starship superar su prueba más exigentes y convertirse finalmente en un vehículo orbital operativo?

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