La menopausia podría tener una nueva alternativa terapéutica en México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario a elinzanetant, un medicamento no hormonal indicado para tratar síntomas vasomotores moderados a graves asociados con esta etapa .

De acuerdo con la información del registro sanitario reportada tras su autorización, el medicamento está indicado específicamente para bochornos y otros síntomas vasomotores relacionados con la menopausia. El registro corresponde a LYNKUET, desarrollado por Bayer, en cápsulas de 60 miligramos, cuyo activo es elinzanetant.

¿Cómo funciona el nuevo tratamiento para la menopausia?

A diferencia de la terapia hormonal, el elinzanetant no administra estrógenos; su mecanismo actúa sobre receptores de neuroquininas NK1 y NK3, implicados en la regulación de la temperatura corporal y en la aparición de los sofocos.

La estrategia busca disminuir la intensidad y frecuencia de los bochornos y sudoraciones, síntomas que pueden afectar el sueño y las actividades cotidianas.

¿Qué significa para las mujeres en México?

La autorización amplía las opciones disponibles para tratar los síntomas de la menopausia, particularmente para mujeres que no pueden utilizar una terapia hormonal o que buscan una alternativa no hormonal.

Cabe señalar que México ya cuenta con otro medicamento de esta clase: Fezolinetant, un antagonista selectivo del receptor NK3 que Cofepris autorizó previamente para síntomas vasomotores moderados a severos.

La disponibilidad de nuevas alternativas, sin embargo, no significa que sean adecuadas para todas las pacientes; la elección del tratamiento debe realizarse con valoración médica, considerando antecedentes, síntomas y posibles contraindicaciones; ¿podría esta nueva generación de tratamientos cambias la manera en que se enfrentan los síntomas de la menopausia?