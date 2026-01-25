Eclipses en CDMX 2026: ¿Cuándo ver la Luna de Sangre y otros eventos astronómicos?

El año 2026 será especialmente atractivo para quienes disfrutan mirar al cielo desde la CDMX . Aunque no habrá eclipses solares visibles en la capital, sí se esperan dos eclipses lunares y varias lluvias de estrellas que podrán observarse a simple vista, según información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuándo ocurrirán los eclipses visibles en la CDMX

El primer eclipse del año tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2026 y será total. Durante varias horas, la sombra de la Tierra cubrirá por completo a la Luna, provocando que adquiera una tonalidad rojiza característica. Este fenómeno es conocido popularmente como Luna de Sangre y podrá verse sin equipo especializado desde la Ciudad de México.

El segundo evento llegará la noche del 27 de agosto, cuando se produzca un eclipse lunar parcial. En este caso, solo una parte de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre, pero también será visible a simple vista si el cielo está despejado.

Otros eventos astronómicos destacados de 2026

Además de los eclipses, el calendario astronómico de este año incluye varios fenómenos que suelen captar la atención de aficionados y expertos. Según datos compartidos por la UNAM y organismos especializados en astronomía, estos serán algunos de los más relevantes:

Alineación planetaria : permitirá observar a Júpiter, Saturno y Venus sin telescopio, aunque de forma parcial.

: permitirá observar a Júpiter, Saturno y Venus sin telescopio, aunque de forma parcial. Lluvia de estrellas Líridas : su mejor noche será el 22 de abril.

: su mejor noche será el 22 de abril. Lluvia de estrellas Perseidas : alcanzará su punto máximo el 13 de agosto.

: alcanzará su punto máximo el 13 de agosto. Lluvia de estrellas Gemínidas: considerada una de las más intensas del año, con pico el 14 de diciembre.

Para disfrutar mejor de estos eventos, los especialistas recomiendan alejarse de zonas con contaminación lumínica, buscar cielos despejados y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante algunos minutos antes de observar.

