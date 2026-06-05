La araña Nosferatu —cuyo nombre científico es Zoropsis spinimana— llamó la atención en Europa debido a que aparece cada vez más en lugares donde antes no se veía. Destaca por su grande tamaño y aunque su aspecto y nombre pueden causar terror, en adn Noticias te decimos la verdad sobre este espécimen.

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¿Por qué la araña Nosferatu se está expandiendo tan rápido?

El arácnido vive en realidad en el mar Mediterráneo, pero ahora se observa con mayor frecuencia en el mar Báltico. Según la organización conservacionista NABU, que documenta desde hace varios años su expansión en Alemania, pudo haberse expandido en el territorio debido las personas que van y vienen de vacaciones, introduciendola en su equipaje accidentalmente.

Araña Nosferatu Esta especie prefiere los lugares cálidos, por lo que es común encontrarlas al interior de las casas. (Gugu Mannschatz/Getty Images)

Cabe destacar que el portal NABU-Naturgucker publicó en Internet una versión interactiva del mapa de distribución de la araña Nosferatu, donde se ve cómo esta araña del mediterráneo ya se siente como en casa en norte de Europa.

¿Cómo identificar a la araña Nosferatu? Características clave

Su aspecto recuerda al vampiro chupasangre, aunque otros también ven en su dorso una calavera o una máscara.

Los machos tienden a ser más pequeños y alcanzan entre 10 y 13 milímetros, mientras que las hembras pueden llegar a medir de 10 a 19 milímetros. Sin embargo, si se cuentan las patas, pueden alcanzar una longitud de hasta 8 centímetros.

Cabe destacar que debido a los pelos adhesivos de sus patas, esta es de las pocas especies que puede trepar ventanas u otras superficies de cristal, llegando a cualquier sito.

¿Su mordedura es peligrosa o mortal para los humanos?

La araña Nosferatu muerde si se siente amenazada y el dolor se asemeja a la picadura de una avispa, aunque la hinchazón desaparece al cabo de unos días.

Solo las personas alérgicas deben de tener extrema precaución para evitar que tu cuerpo genere urticaria, inflamación local o en casos muy extremos, choque anafiláctico, que requiere atención médica con urgencia.

Este tipo de arañas se alimenta de otras, ya que en general la especie es carnívora. Asimismo, pueden consumir moscas y polillas.