Araña de rincón: Características, cómo detectarlas, síntomas y tratamiento ante picadura

Aunque en nuestra haya una limpieza continua se pueden formar animales, una de las más temidas es la araña de rincón o violinista cuya mordedura puede provocar lesiones graves, por ello, te decimos qué hacer y cómo prevenir su aparición.

Araña de rincón, un enemigo silencioso

Esta araña tiene un forma similar a un violín en la parte dorsal y se desplaza con gran rapidez y suele aparecer en las noches. Por lo regular se encuentra en los rincones oscuros, secos y poco frecuentados como detrás de los muebles, dentro de zapatos o ropa guardada por mucho tiempo.

Síntomas y qué hacer ante la mordedura de la araña de rincón

La mordedura de la araña de rincón es dolorosa y aunque por lo regular pasa desapercibida su veneno puede producir loxoscelismo cutáneo necrótico que provoca dolor inmediato, inflamación y enrojecimiento. Posteriormente aparece una mancha violácea que puede provocar necrosis y dejar una úlcera que tarda semanas en sanar y puede requerir injertos.

Es muy importante que si detectaste a la araña que te picó y es una violinista debes lavar la zona afectada con agua y jabón y acudir al servicio médico más cercano para que te brinde el tratamiento apropiado.

Para reducir el riesgo de contacto con la araña de rincón es importante:



Limpiar y aspirar con frecuencia los rincones de la casa

Separar las camas de los muros

Evitar que los niños jueguen en closets y cajas que no hayan sido revisadas

Sacudir y revisar la cama, ropa y zapatos antes de usarlos

No colgar toalla o ropa en las paredes

No acumular materiales que puedan atraer insectos o fuente de alimento para las arañas

