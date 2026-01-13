Araña de rincón: Características, cómo detectarlas, síntomas y tratamiento ante picadura
La araña de rincón es uno de los animales más peligrosos que podemos encontrar en casa, te decimos cómo detectarla y qué hacer en caso de mordedura.
Aunque en nuestra haya una limpieza continua se pueden formar animales, una de las más temidas es la araña de rincón o violinista cuya mordedura puede provocar lesiones graves, por ello, te decimos qué hacer y cómo prevenir su aparición.
Araña de rincón, un enemigo silencioso
Esta araña tiene un forma similar a un violín en la parte dorsal y se desplaza con gran rapidez y suele aparecer en las noches. Por lo regular se encuentra en los rincones oscuros, secos y poco frecuentados como detrás de los muebles, dentro de zapatos o ropa guardada por mucho tiempo.
Síntomas y qué hacer ante la mordedura de la araña de rincón
La mordedura de la araña de rincón es dolorosa y aunque por lo regular pasa desapercibida su veneno puede producir loxoscelismo cutáneo necrótico que provoca dolor inmediato, inflamación y enrojecimiento. Posteriormente aparece una mancha violácea que puede provocar necrosis y dejar una úlcera que tarda semanas en sanar y puede requerir injertos.
Es muy importante que si detectaste a la araña que te picó y es una violinista debes lavar la zona afectada con agua y jabón y acudir al servicio médico más cercano para que te brinde el tratamiento apropiado.
Para reducir el riesgo de contacto con la
araña de rincón
es importante:
- Limpiar y aspirar con frecuencia los rincones de la casa
- Separar las camas de los muros
- Evitar que los niños jueguen en closets y cajas que no hayan sido revisadas
- Sacudir y revisar la cama, ropa y zapatos antes de usarlos
- No colgar toalla o ropa en las paredes
- No acumular materiales que puedan atraer insectos o fuente de alimento para las arañas
