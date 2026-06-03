Taiwán es reconocido por liderar la cirugía plástica y la medicina estética debido a sus rigurosos estándares de seguridad, tecnología de vanguardia y alta especialización, por ello, que se una a la lucha contra la calvicie en hombres y mujeres es un parteaguas para el sector.

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Este avance monumental da un salto en la biología celular y es llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU), quienes identificaron un mecanismo natural que actúa como “interruptor maestro” para reactivar el crecimiento capilar.

Según el descubrimiento, los folículos dormidos pueden ser despertados, dejando de lado el trasplante capilar y abriendo paso a la comprensión de la comunicación que existe entre las células de la piel y la estructura anatómica donde nace y crece el cabello.

¿Cómo funciona el tratamiento para la calvicie de Taiwán?

Se observó que existe una respuesta biológica a la irritación cutánea causada por una condición llamada hipertricosis, que es el crecimiento excesivo del pelo.

Cuando el equipo —liderado por el profesor Sung-Jan— investigó este fenómeno, identificó que los ácidos grasos son mensajeros clave y con ello desarrollaron un suero tópico que imita estas señales naturales.

Con este químico —compuesto por ácidos grasos comunes como el oleico y el palmitoleico— se estimula a las células grasas debajo de la piel, para así liberar los ácidos grasos y servir como un como un “combustible” para las células madre de los folículos.

Es decir que, si tu cabello está en “reposo”, esta señal metabólica lo reactivará y lo empujará a la fase de crecimiento para volver a tener cabello.

¿Cuándo saldrá el nuevo suero taiwanés para la calvicie?

Las pruebas se realizaron en ratones, donde la regeneración capilar dio resultados en solo 20 días, lo que significa que no está remplazando el folículo, solo despertando su potencial biológico latente.

Debido a que las pruebas están abiertas al público y el mecanismo fue transparente, la comunidad científica podrá revisar, verificar y expandir el trabajo para que pronto salga al mercado este tratamiento.

Como aún está en ensayos clínicos en ratones, tardará bastante a su prueba en humanos antes de su aprobación final, así que tendremos que esperar. Lo que sí debemos recalcar es que el suero solo funcionará en folículos dormidos, no muertos.