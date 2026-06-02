Aunque muchos pensarían que el calor y la calidad del aire son dos temas completamente diferentes, lo cierto es que están ligadas y podría causar efectos graves en las próximas décadas para la población humana, por lo que los expertos llaman a tomar medidas urgentes.

De acuerdo con un estudio del Centro de Química Atmosférica y Medio Ambiente (CACE) de la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), realizado durante la ola de calor que azotó Texas en agosto de 2024, el calor extremo afecta a la química atmosférica y la calidad del aire.

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¿Por qué el calor empeora la calidad del aire?

El experimento reveló que durante las olas de calor, los árboles emiten mayores cantidades de COV naturales, entre ellos el isopreno, que podría ser perjudicial en entornos abiertos o con gran cantidad de vegetación.

Asimismo, el resultado mostró niveles preocupantes de ozono, COV oxigenados y nanopartículas con alto contenido de ácido que es capaz de aumentar su concentración a través de la temperatura.

Las próximas décadas: ¿Qué consecuencias directas enfrentaremos?

En caso de que la contaminaión empeore, las alertas de calidad del aire se duplicarán para el 2100 y aumentarán los problemas de salud, sobre todo para los grupos vulnerables.

Esto sin mencionar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación o mala calidad del aire mata a 4.2 millones de personas cada año, por lo que se podrían esperar más defunciones por esta causa.

¿Qué medidas se proponen para mitigar este impacto?

Ante el riesgo latente que existe se recomienda evitar salir entre las 12 y las 16 horas, cuando las temperaturas son más altas, al igual que los niveles de ozono. Cuando la contaminación sea muy alta se recomienda usar una mascarilla N95 o P99.

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