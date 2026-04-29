Mayo será un mes muy especial para la astronomía debido a que habrá dos lunas llenas, agrupación de planetas y lluvia de meteoros, así que si te gusta la astronomía, en adn Noticias te compartimos el calendario de eventos astronómicos de los próximos días.
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Eventos astronómicos destacados de mayo
De acuerdo con el sitio web Star Walk de entre todos los eventos astronómicos destacan 4:
El 1 de mayo podremos disfrutar de la Luna llena de Flores, será una Microluna que podrá verse un poco más pequeña que la Luna típica.
Para el 6 de mayo habrá una lluvia de meteoros Eta Acuáridas de hasta 50 meteoros cruzando el cielo.
Durante el 20 de mayo, Venus y Júpiter estarán cerca de la Luna en Géminis y Venus estará cerca del cúmulo abierto M35.
Finalmente el 31 de mayo podremos ver la Luna llena Azul, la más pequeña de 2026.
Calendario completo de fenómenos astronómicos del mes
- 1 de mayo: Luna llena
- 4 de mayo: Ocultación lunar de Antares
- 6 de mayo: Pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas
- 8 de mayo: Plutón cerca de la Luna
- 9 de mayo: Luna en cuarto menguante
- 10 de mayo: Pico e la lluvia de meteoros Eta Líridas
- 13 de mayo: Neptuno y Saturno cerca e la Luna
- 14 de mayo: Marte cerca de la Luna y Mercurio en conjunción solar
- 15 de mayo: Venus en perihelio
- 16 de mayo: Luna nueva
- 17 de mayo: Mercurio y Urano cerca de la Luna
- 18 de mayo: Mercurio cerca de Urano y Mercurio en perihelio
- 19 de mayo: Venus cerca de la Luna
- 20 de mayo: Júpiter cerca de la Luna y Pólux cerca de la Luna
- 21 de mayo: Venus cerca del cúmulo estelar M35 y ocultación lunar del cúmulo del Pesebre
- 22 de mayo: Urano en conjunción solar
- 23 de mayo: Régulo cerca de la Luna y Luna en cuarto creciente
- 27 de mayo: Espiga cerca de la Luna
- 28 y 29 de mayo: Manhattabhenge al atardecer
- 29 de mayo: Asteroide 29 Anfitrite en oposición
- 31 de mayo: Ocultación lunar de Antares y Luna llena
Fases lunares de mayo
Estos son los días y horas en que se verán las fases de la Luna:
- Luna llena del 1 de mayo se verá a las 15:23 GMT
- Luna en cuarto menguante el 9 de mayo a las 21:10 GMT
- Luna nueva del 16 de mayo a las 20:01 GMT
- Luna en cuarto creciente el 23 de mayo a las 11:11 GMT
- Luna llena del 31 de mayo a las 08:45 GMT
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