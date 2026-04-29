Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Cierran autopista México-Puebla por bloqueos de manifestantes hoy 29 de abril
/Ciencia/Nota

Luna llena de Flores, Microluna y lluvia de meteoros, los eventos astronómicos de mayo

¿Te gusta ver la Luna, los planetas y las estrellas? Este mes estará lleno de fenómenos astronómicos imperdibles, así que prepara el telescopio por que el cielo te sorprenderá.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Mayo será un mes muy especial para la astronomía debido a que habrá dos lunas llenas, agrupación de planetas y lluvia de meteoros, así que si te gusta la astronomía, en adn Noticias te compartimos el calendario de eventos astronómicos de los próximos días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Eventos astronómicos destacados de mayo

De acuerdo con el sitio web Star Walk de entre todos los eventos astronómicos destacan 4:

El 1 de mayo podremos disfrutar de la Luna llena de Flores, será una Microluna que podrá verse un poco más pequeña que la Luna típica.

Para el 6 de mayo habrá una lluvia de meteoros Eta Acuáridas de hasta 50 meteoros cruzando el cielo.

Durante el 20 de mayo, Venus y Júpiter estarán cerca de la Luna en Géminis y Venus estará cerca del cúmulo abierto M35.

Finalmente el 31 de mayo podremos ver la Luna llena Azul, la más pequeña de 2026.

Calendario completo de fenómenos astronómicos del mes

  • 1 de mayo: Luna llena
  • 4 de mayo: Ocultación lunar de Antares
  • 6 de mayo: Pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas
  • 8 de mayo: Plutón cerca de la Luna
  • 9 de mayo: Luna en cuarto menguante
  • 10 de mayo: Pico e la lluvia de meteoros Eta Líridas
  • 13 de mayo: Neptuno y Saturno cerca e la Luna
  • 14 de mayo: Marte cerca de la Luna y Mercurio en conjunción solar
  • 15 de mayo: Venus en perihelio
  • 16 de mayo: Luna nueva
  • 17 de mayo: Mercurio y Urano cerca de la Luna
  • 18 de mayo: Mercurio cerca de Urano y Mercurio en perihelio
  • 19 de mayo: Venus cerca de la Luna
  • 20 de mayo: Júpiter cerca de la Luna y Pólux cerca de la Luna
  • 21 de mayo: Venus cerca del cúmulo estelar M35 y ocultación lunar del cúmulo del Pesebre
  • 22 de mayo: Urano en conjunción solar
  • 23 de mayo: Régulo cerca de la Luna y Luna en cuarto creciente
  • 27 de mayo: Espiga cerca de la Luna
  • 28 y 29 de mayo: Manhattabhenge al atardecer
  • 29 de mayo: Asteroide 29 Anfitrite en oposición
  • 31 de mayo: Ocultación lunar de Antares y Luna llena

Fases lunares de mayo

Estos son los días y horas en que se verán las fases de la Luna:

  • Luna llena del 1 de mayo se verá a las 15:23 GMT
  • Luna en cuarto menguante el 9 de mayo a las 21:10 GMT
  • Luna nueva del 16 de mayo a las 20:01 GMT
  • Luna en cuarto creciente el 23 de mayo a las 11:11 GMT
  • Luna llena del 31 de mayo a las 08:45 GMT

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO