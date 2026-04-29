Mayo será un mes muy especial para la astronomía debido a que habrá dos lunas llenas, agrupación de planetas y lluvia de meteoros, así que si te gusta la astronomía, en adn Noticias te compartimos el calendario de eventos astronómicos de los próximos días.

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Eventos astronómicos destacados de mayo

De acuerdo con el sitio web Star Walk de entre todos los eventos astronómicos destacan 4:

El 1 de mayo podremos disfrutar de la Luna llena de Flores, será una Microluna que podrá verse un poco más pequeña que la Luna típica.

Para el 6 de mayo habrá una lluvia de meteoros Eta Acuáridas de hasta 50 meteoros cruzando el cielo.

Durante el 20 de mayo, Venus y Júpiter estarán cerca de la Luna en Géminis y Venus estará cerca del cúmulo abierto M35.

Finalmente el 31 de mayo podremos ver la Luna llena Azul, la más pequeña de 2026.

Calendario completo de fenómenos astronómicos del mes

1 de mayo: Luna llena

4 de mayo: Ocultación lunar de Antares

6 de mayo: Pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas

8 de mayo: Plutón cerca de la Luna

9 de mayo: Luna en cuarto menguante

10 de mayo: Pico e la lluvia de meteoros Eta Líridas

13 de mayo: Neptuno y Saturno cerca e la Luna

14 de mayo: Marte cerca de la Luna y Mercurio en conjunción solar

15 de mayo: Venus en perihelio

16 de mayo: Luna nueva

17 de mayo: Mercurio y Urano cerca de la Luna

18 de mayo: Mercurio cerca de Urano y Mercurio en perihelio

19 de mayo: Venus cerca de la Luna

20 de mayo: Júpiter cerca de la Luna y Pólux cerca de la Luna

21 de mayo: Venus cerca del cúmulo estelar M35 y ocultación lunar del cúmulo del Pesebre

22 de mayo: Urano en conjunción solar

23 de mayo: Régulo cerca de la Luna y Luna en cuarto creciente

27 de mayo: Espiga cerca de la Luna

28 y 29 de mayo: Manhattabhenge al atardecer

29 de mayo: Asteroide 29 Anfitrite en oposición

31 de mayo: Ocultación lunar de Antares y Luna llena

Fases lunares de mayo

Estos son los días y horas en que se verán las fases de la Luna:

Luna llena del 1 de mayo se verá a las 15:23 GMT

Luna en cuarto menguante el 9 de mayo a las 21:10 GMT

Luna nueva del 16 de mayo a las 20:01 GMT

Luna en cuarto creciente el 23 de mayo a las 11:11 GMT

Luna llena del 31 de mayo a las 08:45 GMT

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