Con el inicio de la temporada de lluvia en la República Mexicana también llegan los visitantes inesperados en los hogares, pues estas condiciones del clima propician que especies como la de los vinagrillos gigantes que escupen ácido salgan de sus guaridas en búsqueda de comida y para reproducirse.

Estos ejemplares también conocidos como como escorpión látigo o uropígidos, cuentan con una amplia variedad de especies nativas de México, por lo cual conocer en dónde suelen hacer sus nidos, si su ácido representa algún tipo de peligro y el cómo identificarlos, podría marcar la diferencia en un encuentro inesperado.

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¿En dónde hacen nido los vinagrillos gigantes que escupen ácido?

Antes que nada es importante mencionar que los vinagrillos gigantes que escupen ácido pertenecen a la amplia familia de los arácnidos, esto gracias a la composición de su cuerpo, sus mecanismos de defensa, así como su tipo de dieta.

Sin embargo, a diferencia de arañas, alacranes y otros ejemplares, los vinagrillos suelen hacer sus nidos de manera subterránea utilizando sus pedipalpos, sin embargo en caso de ingresar a un hogar, podrían buscar lugares con muy poca iluminación, fresca y alejada del ojo humano.

En ese sentido, los nidos de estos ejemplares podrían encontrarse en jardines del hogar, macetas, zapatos, debajo de muebles con muy poco acceso de luz y rincones oscuros.

¿Son venenosos los vinagrillos gigantes que escupen ácido?

A pesar de lo alarmante que puede sonar el nombre “vinagrillo que escupe ácido”, la realidad es que esta sustancia no representa ningún tipo de peligro para los humanos, pues los ejemplares suelen lanzar este líquido en forma de repelente contra sus depredadores.

Su ácido acético está compuesto principalmente de vinagre y otras sustancias orgánicas en pequeñas cantidades.

¿En qué partes de México se encuentran los vinagrillos gigantes?

Vale la pena mencionar que el vinagrillo gigante que escupe ácido se puede encontrar en zonas de México como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Morelos, Puebla. Jalisco, Michoacán, así como en regiones cálidas, tropicales y semidesérticas.

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